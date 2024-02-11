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Atatürk’ün ‘çok çocuk’ kampanyası! Cumhuriyet'in ilk yıllarında tehlikeyi sezip önlem almıştı
Giriş Tarihi: 11.02.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
07:35
Atatürk’ün ‘çok çocuk’ kampanyası! Cumhuriyet'in ilk yıllarında tehlikeyi sezip önlem almıştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır tavsiye ettiği "En az 3 çocuk yapın" sözü, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk tarafından "En az 6 çocuk" olarak dile getirilmişti. Genç cumhuriyet, gazete ve dergiler aracılığıyla "Çok Çocuk" kampanyaları düzenlemiş, TBMM en az 6 çocuklu ailelere nakdi yardım yapmış, eğitimde ayrıcalıklar sağlamış, bazı vergilerden muaf tutmuş, bu yolla nüfusu artırmak için çabalamıştı. Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cemalettin Şahin'le cumhuriyetin ilk yıllarındaki nüfus politikalarını konuştuk...