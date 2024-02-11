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Haberler Yaşam Atatürk’ün ‘çok çocuk’ kampanyası! Cumhuriyet'in ilk yıllarında tehlikeyi sezip önlem almıştı
Giriş Tarihi: 11.02.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 07:35

Atatürk’ün ‘çok çocuk’ kampanyası! Cumhuriyet'in ilk yıllarında tehlikeyi sezip önlem almıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır tavsiye ettiği "En az 3 çocuk yapın" sözü, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk tarafından "En az 6 çocuk" olarak dile getirilmişti. Genç cumhuriyet, gazete ve dergiler aracılığıyla "Çok Çocuk" kampanyaları düzenlemiş, TBMM en az 6 çocuklu ailelere nakdi yardım yapmış, eğitimde ayrıcalıklar sağlamış, bazı vergilerden muaf tutmuş, bu yolla nüfusu artırmak için çabalamıştı. Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cemalettin Şahin'le cumhuriyetin ilk yıllarındaki nüfus politikalarını konuştuk...

GÖKSAN GÖKTAŞ
Atatürk’ün ‘çok çocuk’ kampanyası! Cumhuriyet’in ilk yıllarında tehlikeyi sezip önlem almıştı

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre Türkiye nüfusu bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 277 oldu... 1927'de nüfusumuz 13 milyon 300 bindi. Cumhuriyetin ilk yıllarında da tıpkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi Mustafa Kemal Atatürk de nüfusu artıracak teşviklerde bulunmuş ve ailelere "En az 6 çocuk" demişti. Tarihin gizli yapraklarında kalan bu bilgiden bihaber olan bazı kesimler Erdoğan'ın "3 çocuk" talebine itiraz etmiş, hatta küçümsemişlerdi. Yokluğun kol gezdiği, büyük bir savaştan yeni çıkmış ülkemizde Atatürk'ün 6 çocuk istemesi boşuna değildi elbette. Atatürk o dönemlerde şöyle diyordu: "Vatanın mesnedi evlatlarıdır. Nüfusumuzun kesreti istikbalin en büyük mübeşşiridir. Bu sebeple çok çocuklu aileler vatani görevini yapan muhterem vatandaşlardır."

Atatürk’ün ‘çok çocuk’ kampanyası! Cumhuriyet’in ilk yıllarında tehlikeyi sezip önlem almıştı

Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Cemalettin Şahin'le cumhuriyetin ilk yılarında uygulanan nüfus politikalarını konuştuk. Şahin söze şöyle başlıyor: "Türkiye 1927'de 13 milyon nüfuslu ve kilometre kareye 18 kişinin düştüğü bir ülkeydi. Cumhuriyet'in ilanından sonra yeni kurulan Türk devleti nüfus meselesine büyük önem verdi. Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkede nüfusun artması yönünde genel bir kanaat hakimdi. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ardından kurulan yeni devlet kapsamlı bir nüfus politikası izledi. Nüfusun artması arzu edilmiş olmakla birlikte doğrudan bu konuyla ilgili nüfus planlaması vb isimle bir kanun çıkarılmış değildi. Ancak nüfus artışına etki edebilecek bazı kanuni düzenlemeler ve kamuoyu oluşturmaya yönelik çeşit faaliyetlerle bu sağlanmaya çalışılmıştır. Çünkü geniş topraklara sahip olan Türkiye'de 13.6 milyonluk nüfus, zamanın yöneticileri tarafından dönemin şartları içinde tehlikeli denebilecek kadar az bulunuyordu.

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Atatürk’ün ‘çok çocuk’ kampanyası! Cumhuriyet’in ilk yıllarında tehlikeyi sezip önlem almıştı

Doğal olarak bu durumda nüfusu attırmak için çeşitli politikalar geliştirilmeye başlandı. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Darülfünun heyetini 11 Şubat 1924 günü İzmir'de kabulü ve nüfus meselesi üzerindeki görüşlerini şöyle aktarmaktaydı: '...Cesaret ettim, nüfus siyasetimiz bahsini açtım. Gazi'nin bu bahse ne derece büyük ehemmiyet verdiğini gözlerinin keskin pırıltısından anlıyordum. O gece, yüz milyonluk Türkiye! Sözünü birkaç defa duymuştum.' Nüfus artışı devletin temel gayelerinden biriydi. Bu amaç, Cumhuriyet'in onuncu yılı için bestelenen, Onuncu Yıl Marşı'nda dile getiriliyor 'On yılda on beş milyon genç, yarattık her yaştan' deniyordu. Nüfus, sadece savaştan çıkan Türkiye'nin sorunu değildi. Geleceği kurma meselesi için önemliydi."

Atatürk’ün ‘çok çocuk’ kampanyası! Cumhuriyet’in ilk yıllarında tehlikeyi sezip önlem almıştı

ÇOCUK DÜŞÜRMEK YASAKLANMIŞTI!

"Türk Ceza Kanunu'nda (1926); çocuk düşürme veya düşürtme eyleminin yasaklanması, Köy Kanunu (1924), Belediyeler Kanunu (1930) ... Bu kanunlar temelde halk sağlığının korunması ve genel ölüm oranlarını düşürmeye yönelik yasal önlemler olup, devletçe alınmış nüfus artırıcı tedbirlerdir. Bu konudaki en önemli kanuni düzenleme Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (1930)'dur. Bu kanunla; doğum, sağlık, ana ve çocuk sağlığı, doğum yapan kadınların çalışma şartları, emzirme izni, sütannelik, çocuk ölümlerinin azaltılması. Aşı mecburiyeti gibi çeşitli düzenlemeler yapıldı."

Atatürk’ün ‘çok çocuk’ kampanyası! Cumhuriyet’in ilk yıllarında tehlikeyi sezip önlem almıştı

GÜRBÜZ ÇOCUK YARIŞMALARI DÜZENLENDİ

"Bu dönemde çıkan gazete ve dergilerde nüfusun artmasına yönelik halka telkinlerde bulunulduğu, Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi ve Ankara halkevinin yayın organı olan Ülkü dergisinin bu konuda yayın yaptığı görülür. Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi 1926-1928 arasında 27 sayı Osmanlı Türkçesiyle, Kasım 1928 tarihinden sonra yeni Türk alfabesiyle yayın hayatına devam etti. Himaye-i Etfal Cemiyeti yayınıdır. Dergi 1935 yılında basılan 108. sayısına kadar bu isimle basıldı. Daha sonra 'Çocuk' ismini aldı.

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