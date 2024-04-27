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Haberler Yaşam Ateş Kuşları 53. bölüm fragmanı izle | ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı paylaşıldı
Giriş Tarihi: 27.04.2024 06:13 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 06:13

Ateş Kuşları 53. bölüm fragmanı izle | ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı paylaşıldı

Ateş Kuşları 53.bölüm fragmanı için izleyiciler ATV ekranlarına yöneldi. Başrollerini İlayda Alişan,Hande Soral, Emin Gürsoy'un paylaştığı sevilen dizi Ateş Kuşları yeni bölümleri ile her hafta cuma seyircisiyle buluşuyor. Yayınlanan son bölümde Gülayşe hamile olduğunu açıkladı. Barbar'ın dünyası, Çino'nun ağabeyi olduğunu öğrenmesiyle başına yıkıldı. Peki bundan sonra ne olacak? Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler yaşanacak? İşte yeni ve son bölümden detaylar.

Ateş Kuşları 53. bölüm fragmanı izle | ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı paylaşıldı

Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı atv ekranlarında kontrol ediliyor. Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik'in paylaştığı Ateş Kuşları son olarak 51. bölümü ile seyircisi ile buluştu. Dizide kadere karşı koymayı başaran sokak çocuklarının hikayesini anlatıyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar.

Ateş Kuşları 53. bölüm fragmanı izle | ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı paylaşıldı

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Ateş Kuşları 52. bölümüyle ekranlardaydı. Diziyi izleyenler yeni bölüm fragman araştırmasına başladılar. Dizinin yayınlandı. Diziye dair fragmanları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/ates-kuslari/53-bolum-1-fragman/izle

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Ateş Kuşları 53. bölüm fragmanı izle | ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı paylaşıldı

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM İZLE

Ateş Kuşları dizisi 52. bölümüyle ekranlarda yer aldı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak tek parça izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/ates-kuslari/52-bolum/izle

Ateş Kuşları 53. bölüm fragmanı izle | ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı paylaşıldı

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

"Anne oluyorum..."

Barbar'ın dünyası, Çino'nun ağabeyi olduğunu öğrenmesiyle başına yıkılacak… Barbar'ın eve dönmesi, Gülayşe ile aralarındaki buzların erimesi ve tedaviyle çocuk sahibi olabilme ihtimallerinin doğması genç çiftin tekrar yüzünü güldürecek.

Ateş Kuşları 53. bölüm fragmanı izle | ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı paylaşıldı

Tedavinin parasını çıkarabilmek için yeni bir arayışa giren Ateş Kuşları, dükkânın satışlarını artırmak maksadıyla kendilerini yeni bir maceranın içinde bulacak. Çino'yla kaçıp Ali'yi yıkık bir halde ardında bırakan Sultan, Barbar ve gizli görevi için büyük bir tehlike arz edecek.

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