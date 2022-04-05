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Haberler Yaşam ATT Büşra Durmaz kimdir? Nisa Mihriban bebeğin sütannesi Büşra Durmaz
Giriş Tarihi: 05.04.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 14:36

ATT Büşra Durmaz kimdir? Nisa Mihriban bebeğin sütannesi Büşra Durmaz

Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, geçtiğimiz hafta Pendik'te boş bir araziye bırakılan bebek ihbarına gitti. Olay yerine giden Durmaz ve çalışma arkadaşları bebeğin aç olduğunu fark edince 3 aylık bebeği olan Büşra Durmaz bulduğu bebeği emzirmiş ve ona kendi kızının ikinci adı olan "Nisa" ismini vermişti. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen Nisa bebekten acı haber geldi. Haberlerin üzerine biyolojik annesinin ifadeleri gündemdeki yerini alırken sütannesi ATT Büşra Durmaz da hayatıyla merak konusu oldu. Peki ATT Büşra Durmaz kimdir, Nisa bebeğin sütannesi Büşra Durmaz kimdir, Nisa bebek öldü mü, neden öldü?

ATT Büşra Durmaz kimdir? Nisa Mihriban bebeğin sütannesi Büşra Durmaz

Terk edilmiş bir bebeğe sütannelik yapan ATT Büşra Durmaz geçtiğimiz hafta Türkiye gündeminde yerini almıştı. Kahraman ilan edilen Durmaz'ın ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiği bilinen Nisa bebek ve biyolojik annesi hakkında şok gelişmeler yaşandı. Bulunduğunda aç olan Nisa Bebek, onu kurtarmaya gelen ATT Büşra Durmaz tarafından bakılmıştı. Ancak yoğun bakıma kaldırılan bebeğin durumu gittikçe kötüye gitti ve bugün acı haber geldi. Olayın ardından gündem olan "Büşra Durmaz kimdir" sorusu yanıt arıyor. İşte cevabı…

ATT Büşra Durmaz kimdir? Nisa Mihriban bebeğin sütannesi Büşra Durmaz

ATT BÜŞRA DURMAZ KİMDİR?

İstanbul Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 29 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni ATT Büşra Durmaz, bir kız çocuk annesiydi.

Geçtiğimiz hafta Salı günü gelen ihbar üzerine boş bir araziye bırakılan bebeği kurtarmaya giden Durmaz, bebeğin aç olduğunu fark edince onu emzirerek sütannelik yapmıştı. Henüz 3 aylık olan bebeğe kendi kızının ikinci ismi olan Nisa adını vermişti.

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ATT Büşra Durmaz kimdir? Nisa Mihriban bebeğin sütannesi Büşra Durmaz

NİSA BEBEK ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi. Gelen son dakika bilgisine göre ise beyin ölümü gerçekleşen talihsiz Nisa bebek yaşamını yitirdi.

ATT Büşra Durmaz kimdir? Nisa Mihriban bebeğin sütannesi Büşra Durmaz

BİYOLOJİK ANNE GÖZALTINDA!

Bebeği oraya terk eden annenin bulunması için çalışma başlatıldı. Biyolojik anne Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi.

ATT Büşra Durmaz kimdir? Nisa Mihriban bebeğin sütannesi Büşra Durmaz

Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti. Polis ekipleri, şüpheli Ebru S.'yi dün saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı. Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

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