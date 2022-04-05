Haberler Yaşam ATT Büşra Durmaz kimdir? Nisa Mihriban bebeğin sütannesi Büşra Durmaz

Giriş Tarihi: 05.04.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 14:36

ATT Büşra Durmaz kimdir? Nisa Mihriban bebeğin sütannesi Büşra Durmaz

Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, geçtiğimiz hafta Pendik'te boş bir araziye bırakılan bebek ihbarına gitti. Olay yerine giden Durmaz ve çalışma arkadaşları bebeğin aç olduğunu fark edince 3 aylık bebeği olan Büşra Durmaz bulduğu bebeği emzirmiş ve ona kendi kızının ikinci adı olan "Nisa" ismini vermişti. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen Nisa bebekten acı haber geldi. Haberlerin üzerine biyolojik annesinin ifadeleri gündemdeki yerini alırken sütannesi ATT Büşra Durmaz da hayatıyla merak konusu oldu. Peki ATT Büşra Durmaz kimdir, Nisa bebeğin sütannesi Büşra Durmaz kimdir, Nisa bebek öldü mü, neden öldü?