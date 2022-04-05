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Haberler Yaşam ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebek öldü! O kadın hakkında şok fuhuş iddiası!
Giriş Tarihi: 05.04.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 14:12

ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebek öldü! O kadın hakkında şok fuhuş iddiası!

İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş halde bulduktan sonra sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebeği terk eden anne Ebru S. gözaltına alındı. Vicdansız annenin bebeğini terk ettikten sonra fuhuş yaptığı iddiası ortaya atıldı. Adliyeye sevk edilen Ebru S. "Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" diye konuştu. Gelen son dakika bilgisine göre ise beyin ölümü gerçekleşen talihsiz yavru, hayatını kaybetti... Öte yandan annenin bebeği ölüme terk ettiği anların görüntüleri de ortaya çıktı

Yunus Emre KAVAK
ÇAĞRI OĞUZ
BULUT YAMANDAĞ
SEDA NUR GÜNAYDIN
ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebek öldü! O kadın hakkında şok fuhuş iddiası!

İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan 29 yaşındaki ATT Büşra Durmaz, geçtiğimiz hafta Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti.

ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebek öldü! O kadın hakkında şok fuhuş iddiası!

Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.

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ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebek öldü! O kadın hakkında şok fuhuş iddiası!

Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü.

ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebek öldü! O kadın hakkında şok fuhuş iddiası!

NİSA BEBEK HAYATINI KAYBETTİ!

Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi. Gelen son dakika bilgisine göre ise beyin ölümü gerçekleşen talihsiz yavru yaşamını yitirdi.

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ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebek öldü! O kadın hakkında şok fuhuş iddiası!

Bebeği oraya terk eden annenin bulunması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsünün izlendi.

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