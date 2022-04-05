Haberler Yaşam ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebek öldü! O kadın hakkında şok fuhuş iddiası!

Giriş Tarihi: 05.04.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 14:12

ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebek öldü! O kadın hakkında şok fuhuş iddiası!

İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş halde bulduktan sonra sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebeği terk eden anne Ebru S. gözaltına alındı. Vicdansız annenin bebeğini terk ettikten sonra fuhuş yaptığı iddiası ortaya atıldı. Adliyeye sevk edilen Ebru S. "Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" diye konuştu. Gelen son dakika bilgisine göre ise beyin ölümü gerçekleşen talihsiz yavru, hayatını kaybetti... Öte yandan annenin bebeği ölüme terk ettiği anların görüntüleri de ortaya çıktı