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Haberler Yaşam ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebekten acı haber! Vicdansız anne pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 05.04.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 08:29

ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebekten acı haber! Vicdansız anne pes dedirtti!

İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş halde bulduktan sonra sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebeği terk eden anne Ebru S. tutuklandı. Vicdansız annenin bebeğini terk ettikten sonra fuhuş yaptığı iddiası ortaya atıldı. Adliyeye sevk edilen Ebru S. "Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" diye konuştu. Gelen son dakika bilgisine göre ise yoğun bakıma alınan talihsiz bebeğin durumu kritik. Öte yandan annenin, bebeği ölüme terk ettiği anların görüntüleri de ortaya çıktı. Ayrıca Nisa bebeğin boğazına kaçan bir cisim nedeniyle yoğun bakıma alındığı iddia edildi ve bakıcının ifadesi alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nisa Mihriban bebek ile ilgili iddialar sonrası idari soruşturma başlattı. Olayın nasıl gerçekleştiği, görevli personelin herhangi bir ihmali olup olmadığının araştırılacağı öğrenildi. İşte acı olayın tüm ayrıntıları

Yunus Emre KAVAK
ÇAĞRI OĞUZ
BULUT YAMANDAĞ
SEDA NUR GÜNAYDIN
ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebekten acı haber! Vicdansız anne pes dedirtti!

İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan 29 yaşındaki ATT Büşra Durmaz, geçtiğimiz hafta Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti.

ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebekten acı haber! Vicdansız anne pes dedirtti!

Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.

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ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebekten acı haber! Vicdansız anne pes dedirtti!

Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü.

ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebekten acı haber! Vicdansız anne pes dedirtti!

NİSA BEBEK HAKKINDA İHMAL İDDİASI!

Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi. Polis ekipleri Nisan bebeğin ölümü ile ilgini inceleme başlattı. Olaya ilişkin yapılan incelemede, boğazına kaçan kusmuk benzeri bir madde olduğu, bebeğin Çocuk Bakımevi'nde bakımını yapan D.Y.'nin ihmali olduğu iddiasıyla hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca nüfus kayıtlarına göre 3 Ocak 2022 doğumlu olan bebeğin, nüfus kayıtlarında isminin Ebrar Nil S. olduğu öğrenildi.

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ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebekten acı haber! Vicdansız anne pes dedirtti!

Bebeği oraya terk eden annenin bulunması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsünün izlendi.

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