Haberler Yaşam ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebekten acı haber! Vicdansız anne pes dedirtti!

Giriş Tarihi: 05.04.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 08:29

ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebekten acı haber! Vicdansız anne pes dedirtti!

İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş halde bulduktan sonra sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebeği terk eden anne Ebru S. tutuklandı. Vicdansız annenin bebeğini terk ettikten sonra fuhuş yaptığı iddiası ortaya atıldı. Adliyeye sevk edilen Ebru S. "Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" diye konuştu. Gelen son dakika bilgisine göre ise yoğun bakıma alınan talihsiz bebeğin durumu kritik. Öte yandan annenin, bebeği ölüme terk ettiği anların görüntüleri de ortaya çıktı. Ayrıca Nisa bebeğin boğazına kaçan bir cisim nedeniyle yoğun bakıma alındığı iddia edildi ve bakıcının ifadesi alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nisa Mihriban bebek ile ilgili iddialar sonrası idari soruşturma başlattı. Olayın nasıl gerçekleştiği, görevli personelin herhangi bir ihmali olup olmadığının araştırılacağı öğrenildi. İşte acı olayın tüm ayrıntıları