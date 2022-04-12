Haberler Yaşam AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AUZEF Sınav giriş yerleri sorgulama

Giriş Tarihi: 12.04.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 14:41

AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AUZEF Sınav giriş yerleri sorgulama

AUZEF bahar dönemi vize sınavlarına çok az bir süre kaldı. AUZEF giriş belgelerinin yayınlanmasıyla birlikte öğrenciler sınav yeri nasıl öğrenilir sorusunu sormaya başladı. Bir haftadan az kalan sınavlar için herkes kendi sınav yerini öğrenme telaşı içerisinde. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 16 ile 17 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. 2022 akademik takvimde açıklandığı üzere ilerleyen sınav döneminin ilk sınavları bu hafta yapılacak. Peki, AUZEF sınav yeri nasıl öğrenilir? AUZEF AKSİS üzerinden sınav yeri nasıl öğrenilir? İşte detaylar…