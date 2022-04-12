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Haberler Yaşam AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AUZEF Sınav giriş yerleri sorgulama
Giriş Tarihi: 12.04.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 14:41

AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AUZEF Sınav giriş yerleri sorgulama

AUZEF bahar dönemi vize sınavlarına çok az bir süre kaldı. AUZEF giriş belgelerinin yayınlanmasıyla birlikte öğrenciler sınav yeri nasıl öğrenilir sorusunu sormaya başladı. Bir haftadan az kalan sınavlar için herkes kendi sınav yerini öğrenme telaşı içerisinde. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 16 ile 17 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. 2022 akademik takvimde açıklandığı üzere ilerleyen sınav döneminin ilk sınavları bu hafta yapılacak. Peki, AUZEF sınav yeri nasıl öğrenilir? AUZEF AKSİS üzerinden sınav yeri nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AUZEF Sınav giriş yerleri sorgulama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ilk sınavları yaklaşıyor. Sınavlara giriş bilgileri 11 Nisan 2022 tarihinde erişime açıldı. Öğrencilerin sınava girmek için sınava giriş belgelerini almaları zorunludur. Öğrenciler AUZEF sınav giriş yerinin nereden öğrenildiğini merak ediyor. Peki, AUZEF sınav yeri nasıl öğrenilir? AUZEF sınav yeri sorgulama nasıl yapılır?

AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AUZEF Sınav giriş yerleri sorgulama

AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Baha dönemi ara sınav tarihleri aşağıdaki gibidir:

16 Nisan 2022: 09.30 – 14.00

17 Nisan 2022: 09.30 – 15.00

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AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AUZEF Sınav giriş yerleri sorgulama

AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 4 – 5 Haziran 2022 arasında yapılacak

AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AUZEF Sınav giriş yerleri sorgulama

AUZEF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

AUZEF sınav yeri AUZEF giriş belgesi üzerinde yazmaktadır. Giriş belgesi AUZEF AKSİS üzerinden TC kimlik numarası ve şifre üzerinden alınabilir.

AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AUZEF Sınav giriş yerleri sorgulama
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