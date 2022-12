Avatar 2 vizyon tarihi Türkiye için sorgulanıyor. Suyun Yolu ismini alan efsane yapım ilk filmin devamı niteliğinde olacak. James Cameron'un hayal gücü ürünü olan evrenin derinlerine inmeyi planlanan devam yapımı Avatar: The Way of Water orijinal adıyla çıkacak. Avatar 2 oyuncuları ve konusu ile araştırılıyor. Peki, Avatar 2 ne zaman çıkacak, hangi tarihte? İşte, detaylar…