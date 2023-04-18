Haberler
Yaşam
AVM'de etek altı skandalı: Avukat kadın neye uğradığını şaşırdı!
Giriş Tarihi: 18.04.2023 15:52
Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
15:54
AVM'de etek altı skandalı: Avukat kadın neye uğradığını şaşırdı!
İğrenç olay geçtiğimiz yıl Ankara'da bir AVM'de meydana geldi. Avukat Ş.M.E, yürüyen merdivende arkasında bulunan Mustafa K. tarafından, cep telefonuyla etek altı görüntüsünün çekildiğini fark etti. Genç kadının durumu farketmesi üzerine kaçan Mustafa K., AVM'deki güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sapığın telefonunda, çocuklara ait müstehcen videolar dahil olmak üzere yüzlerce video bulundu. İşte o haberin ayrıntıları...