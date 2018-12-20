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'de korkunç . Tıp öğrencisi genç...

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi , 'de bulunan bir 'nin 4'üncü katından beton zemine düştü.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 17:42 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 17:45
AVM'de korkunç kaza. Tıp öğrencisi genç...

Olay, saat 15.00 sıralarında İstanbul 'de bulunan bir 'de meydana geldi.

AVM'de korkunç kaza. Tıp öğrencisi genç...

İddiaya göre, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi (19), henüz belirlenemeyen bir şekilde 4'üncü katta bulunan yemek katından beton zemine düştü.

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AVM'de korkunç kaza. Tıp öğrencisi genç...

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 'i yaralı olarak 'nin hemen yanındaki özel bir hastaneye kaldırdı.

AVM'de korkunç kaza. Tıp öğrencisi genç...

Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Serper, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AVM'de korkunç kaza. Tıp öğrencisi genç...

Polis olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

AVM'de korkunç kaza. Tıp öğrencisi genç...

Ekipler, Serper'in düştüğü noktada olayın hemen ardından temizlik yaptırdıkları iddiasıyla yetkilileri hakkında tutanak tuttu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

AVM'de korkunç kaza. Tıp öğrencisi genç...
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