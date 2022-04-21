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Giriş Tarihi: 21.04.2022 14:04 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 14:04

Avrasya Tüneli motosiklet yasağı kalktı mı? Avrasya Tüneli motorsiklet geçişine açıldı mı, yasak ne zamandan itibaren kalkacak, geçiş ücreti ne kadar?

Avrasya Tüneli'nin motosiklet geçişlerine açılmasıyla ilgili bugün sabah saatlerinde son dakika açıklaması geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada; tüneldeki yasağın kaldırılacağı tarih netleşmiş oldu. Bu noktada ise "Avrasya Tüneli motosiklet yasağı kalktı mı, ne zamandan itibaren kalkacak, geçiş ücreti ne kadar?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Karaismailoğlu açıklamasında Mayıs ayını işaret etti. Peki, Avrasya Tüneli motosiklet yasağı kalktı mı, ne zamandan itibaren kalkacak, geçiş ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar...

Avrasya Tüneli motosiklet yasağı kalktı mı? Avrasya Tüneli motorsiklet geçişine açıldı mı, yasak ne zamandan itibaren kalkacak, geçiş ücreti ne kadar?

Avrasya Tüneli motosiklet yasağı kalkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tüneldeki bu kısıtlamanın kaldırılacağı ve motorların trafiğine açılacağı tarihi duyurdu. Bu gelişmeyle beraber "Avrasya Tüneli motosiklet yasağı kalktı mı, ne zamandan itibaren kalkacak, geçiş ücreti ne kadar?" soruları yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı öncesi açılacağının altına çizen Bakan, Mayıs ayını işaret etti ve net tarihi açıkladı. Peki, Avrasya Tüneli motosiklet yasağı kalktı mı, ne zamandan itibaren kalkacak, geçiş ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Avrasya Tüneli motosiklet yasağı kalktı mı? Avrasya Tüneli motorsiklet geçişine açıldı mı, yasak ne zamandan itibaren kalkacak, geçiş ücreti ne kadar?

AVRASYA TÜNELİ MOTOSİKLET TRAFİĞİNE NE ZAMAN AÇILIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Avrasya Tünelini, Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla motosiklet trafiğine açıyoruz" dedi.

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Avrasya Tüneli motosiklet yasağı kalktı mı? Avrasya Tüneli motorsiklet geçişine açıldı mı, yasak ne zamandan itibaren kalkacak, geçiş ücreti ne kadar?

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 53 TL, minibüsler için 79,50 TL olarak belirlenmiştir. Ücretler gece tarifesinde %50 indirimli olarak otomobiller için 26,50 TL, minibüsler için ise 39,75 TL olarak uygulanacaktır.

Avrasya Tüneli motosiklet yasağı kalktı mı? Avrasya Tüneli motorsiklet geçişine açıldı mı, yasak ne zamandan itibaren kalkacak, geçiş ücreti ne kadar?

05:00 - 23:59 saatleri arasında gündüz, 00:00 – 04:59 saatleri arasında gece tarifesi uygulanacaktır.

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