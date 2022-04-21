Avrasya Tüneli motosiklet yasağı kalktı mı? Avrasya Tüneli motorsiklet geçişine açıldı mı, yasak ne zamandan itibaren kalkacak, geçiş ücreti ne kadar?

Avrasya Tüneli'nin motosiklet geçişlerine açılmasıyla ilgili bugün sabah saatlerinde son dakika açıklaması geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada; tüneldeki yasağın kaldırılacağı tarih netleşmiş oldu. Bu noktada ise "Avrasya Tüneli motosiklet yasağı kalktı mı, ne zamandan itibaren kalkacak, geçiş ücreti ne kadar?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Karaismailoğlu açıklamasında Mayıs ayını işaret etti. Peki, Avrasya Tüneli motosiklet yasağı kalktı mı, ne zamandan itibaren kalkacak, geçiş ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar...