HaberlerYaşamAvukat Dilara Yıldız son yolcuğuna uğurlandı! Yürek yakan sözler: "Katiline mi aşık oldun yavrum”
Giriş Tarihi: 14.01.2022 08:07Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 08:07
Avukat Dilara Yıldız son yolcuğuna uğurlandı! Yürek yakan sözler: "Katiline mi aşık oldun yavrum”
Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi başında ağıt yakan anneannesi Sevim Kitapçı, "Eceline mi aşık oldun, katiline mi aşık oldun yavrum" diye gözyaşı döktü. İşte son dakikak haberinin ayrıntıları...