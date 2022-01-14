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Giriş Tarihi: 14.01.2022 08:07 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 08:07

Avukat Dilara Yıldız son yolcuğuna uğurlandı! Yürek yakan sözler: "Katiline mi aşık oldun yavrum”

Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi başında ağıt yakan anneannesi Sevim Kitapçı, "Eceline mi aşık oldun, katiline mi aşık oldun yavrum" diye gözyaşı döktü. İşte son dakikak haberinin ayrıntıları...

İHA
AA
Avukat Dilara Yıldız son yolcuğuna uğurlandı! Yürek yakan sözler: Katiline mi aşık oldun yavrum”

SON DAKİKA: AVUKAT DİLARA YILDIZ'A YÜREK YAKAN AĞIT: "KATİLİNE Mİ AŞIK OLDUN YAVRUM"

İstanbul Tuzla Cami Mahallesi Sahilyolu Caddesinde bulunan bir restoranda İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Dilara Yıldız (29) eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürüldü.

Avukat Dilara Yıldız son yolcuğuna uğurlandı! Yürek yakan sözler: Katiline mi aşık oldun yavrum”

Avukat Dilara Yıldız'ın cenazesi dün İstanbul'da yapılan törenin ardından bugün memleketi Samsun'un Bafra ilçesi Aktekke Mahallesindeki baba evine getirildi.

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Avukat Dilara Yıldız son yolcuğuna uğurlandı! Yürek yakan sözler: Katiline mi aşık oldun yavrum”

Evinin önünde alınan helalliğin ardından Avukat Yıldız'ın cenazesi, Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu'na getirildi.

Avukat Dilara Yıldız son yolcuğuna uğurlandı! Yürek yakan sözler: Katiline mi aşık oldun yavrum”

Anne Elvan Akyel ve anneanne Sevim Kitapçı cenazede ayakta durmakta zorlandı.

Avukat Dilara Yıldız son yolcuğuna uğurlandı! Yürek yakan sözler: Katiline mi aşık oldun yavrum”

Anneanne Sevim Kitapçı, "Eceline mi aşık oldun, katiline mi aşık oldun yavrum, ben seni öpmelere kıyamıyordum. Dünyalar güzeli kızım.

SON DAKİKA