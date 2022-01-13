HaberlerYaşamAvukat Dilara Yıldız'ın son konuşması ortaya çıktı: Kimse bilmesin, dikkatli hareket et...
Giriş Tarihi: 13.01.2022 09:57Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 09:57
Avukat Dilara Yıldız'ın son konuşması ortaya çıktı: Kimse bilmesin, dikkatli hareket et...
İstanbul'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın (29) Samsun'da yaşayan akrabaları, büyük üzüntü yaşıyor. Anneanne Sevim Akyel, yılbaşında ziyarete gelen torununun, dönüş yolunda kendisini arayarak, aldığı tehdit mesajlarını anlattığını söyledi. Akyel de telefonda torununa, "Kızım, İstanbul'a gittiğini kimse bilmesin, dikkatli hareket et" dediğini anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...