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Haberler Yaşam Avukat Dilara Yıldız'ın son konuşması ortaya çıktı: Kimse bilmesin, dikkatli hareket et...
Giriş Tarihi: 13.01.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 09:57

Avukat Dilara Yıldız'ın son konuşması ortaya çıktı: Kimse bilmesin, dikkatli hareket et...

İstanbul'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın (29) Samsun'da yaşayan akrabaları, büyük üzüntü yaşıyor. Anneanne Sevim Akyel, yılbaşında ziyarete gelen torununun, dönüş yolunda kendisini arayarak, aldığı tehdit mesajlarını anlattığını söyledi. Akyel de telefonda torununa, "Kızım, İstanbul'a gittiğini kimse bilmesin, dikkatli hareket et" dediğini anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Avukat Dilara Yıldız’ın son konuşması ortaya çıktı: Kimse bilmesin, dikkatli hareket et...

SON DAKİKA: ÖLDÜRÜLEN AVUKAT DİLARA YILDIZ'IN SON KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI: KİMSE BİLMESİN, DİKKATLİ HAREKET ET...

Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın Samsun'un Bafra ilçesindeki akrabaları büyük üzüntü yaşıyor.

Avukat Dilara Yıldız’ın son konuşması ortaya çıktı: Kimse bilmesin, dikkatli hareket et...

Yılbaşında memleketi Samsun'a gelerek, anneannesini ve dayılarını ziyaret ettiği öğrenilen Yıldız'ın dönüş yolunda telefonla görüştüğü anneannesi Sevim Akyel'e "Anneanne, İstanbul'a kadar seninle konuşalım" diyerek aldığı tehdit mesajlarını anlattığı ortaya çıktı.

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Avukat Dilara Yıldız’ın son konuşması ortaya çıktı: Kimse bilmesin, dikkatli hareket et...

Akyel'in de telefonda torununa, "Kızım, İstanbul'a gittiğini kimse bilmesin, dikkatli hareket et" uyarılarında bulunduğu öğrenildi.

Avukat Dilara Yıldız’ın son konuşması ortaya çıktı: Kimse bilmesin, dikkatli hareket et...

Anneanne Akyel, torununun zor şartlarda okuduğunu belirterek, "Çok zor şartlar altında kızımızı okuttuk. Avukat olmak en büyük hayaliydi ve başardı. Olaydan dolayı çok üzgünüz" dedi.

Avukat Dilara Yıldız’ın son konuşması ortaya çıktı: Kimse bilmesin, dikkatli hareket et...

'BİLSEK, BAŞINDA NÖBET TUTARDIK'

Dayı Savaş Akyel de "Biz o adamla nişanlanmasını hiç istemedik. Annesi de çok karşı çıktı ama çocuğumuzun başına gelecek varmış, engelleyemedik.

SON DAKİKA