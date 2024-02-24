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Avukatın 'Umut' vurgunu! 3 kişiyi aynı yöntemle dolandırdı
Giriş Tarihi: 24.02.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
06:40
Avukatın 'Umut' vurgunu! 3 kişiyi aynı yöntemle dolandırdı
Antalya'da uyuşturucu ticaretinden cezaevine giren Ahmet A.'nın babasına hakim ve savcılara rüşvet vereceğini söyleyerek para isteyen avukat Mehmet Ali Başaslan tutuklandı. Cezaevindeki Ahmet A.'nın babasının evini satıp avukatın eşinin hesabına parayı gönderdiği ortaya çıkarken, o avukatın Antalya'da 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren ardından cezaevinde ölen Mustafa Murat Ayhan'ın da avukatlığını yaptığı, aynı yöntemle 3 kişiyi daha dolandırdığı ortaya çıktı.