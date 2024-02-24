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Haberler Yaşam Avukatın 'Umut' vurgunu! 3 kişiyi aynı yöntemle dolandırdı
Giriş Tarihi: 24.02.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 06:40

Avukatın 'Umut' vurgunu! 3 kişiyi aynı yöntemle dolandırdı

Antalya'da uyuşturucu ticaretinden cezaevine giren Ahmet A.'nın babasına hakim ve savcılara rüşvet vereceğini söyleyerek para isteyen avukat Mehmet Ali Başaslan tutuklandı. Cezaevindeki Ahmet A.'nın babasının evini satıp avukatın eşinin hesabına parayı gönderdiği ortaya çıkarken, o avukatın Antalya'da 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren ardından cezaevinde ölen Mustafa Murat Ayhan'ın da avukatlığını yaptığı, aynı yöntemle 3 kişiyi daha dolandırdığı ortaya çıktı.

Halit TURAN
Avukatın ’Umut’ vurgunu! 3 kişiyi aynı yöntemle dolandırdı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet., uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 Aralık 2022'de tutuklandı. Ahmet A.'ya koğuşundaki bir mahkum Avukat Mehmet Ali Başaslan ile görüşmesini söyledi. Ahmet A.'nın babası da Avukat Mehmet Ali Başaslan ile iletişim kurup, 2023 Ocak ayının başında bir kafede buluştu. Yaptıkları görüşmede, 80 bin lira karşılığında bu dosyayı takip edebileceğini söyleyen Başaslan, ancak oğlu Ahmet'in 2-3 ay içerisinde cezaevinden erken tahliye edilmesini istiyorlarsa kendisinin alacağı vekalet ücreti dışında 150- 200.000 bin lira civarında olduğunu tahmin ettiği bir meblağ karşılığında dosyaya bakan hakim ve savcılar ile görüşüp, erken tahliyesini sağlayabileceğini belirtti.

Avukatın ’Umut’ vurgunu! 3 kişiyi aynı yöntemle dolandırdı

"HAKİM VE SAVCILARA PARA VERECEĞİM"
Bunun için dosyaya bakan kişilerle görüşme yaptıktan 1 hafta sonra kendilerini arayacağını anlatan Avukat Başaslan, yaklaşık bir hafta sonra tekrar Ahmet A.'nın babası Hasan A.'yı arayıp, dosyaya bakan hakim ve savcıların 450 bin lira istediğini, kendisinin de 80 bin 000 lira yerine 40 bin lira alabileceğini, 5 bin lira da dosya masrafına gideceğini söyledi. Parayı vermeleri halinde oğlunun 2-3 ay içerisinde tahliye edileceğini ve dosyadan beraat edeceğini anlatan avukata Ahmet A.'nın babası paralarının olmadığını söyledi.

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Avukatın ’Umut’ vurgunu! 3 kişiyi aynı yöntemle dolandırdı

EVİ SATIP PARAYI AVUKATA VERDİLER
Avukat Başaslan, parayı kendisinin almayacağını, bu para verilmezse oğullarının başka dosyalarının da bulunduğunu ve 15-16 sene ceza alacağını, uzun süre cezaevinde kalacağını söyleyerek aileyi ikna etti. Bunun üzerine Hasan A. eşinin üzerine kayıtlı evini sattı. 940 bin lirayı avukat Başaslan'ın eşi Hilal B.'nin banka hesabına gönderen Hasan A. avukata elden de bir miktar dolar verdi.

Hasan A.'nın parayı teslim ettikten 3 ay sonra Ahmet A. ilk duruşmaya çıktı. İlk celsede Ahmet A. hakkında uyuşturucu ticaretinden mahkumiyet kararı verildi. Bunun üzerine Avukat Mehmet Ali Başaslan'ın kendisini dolandırdığını anlayan baba Hasan A. şikayetçi oldu.

Avukatın ’Umut’ vurgunu! 3 kişiyi aynı yöntemle dolandırdı

SES KAYITLARINI DA ŞİKAYETİYLE SUNDU
Hasan A., yaptığı başvuruda avukat ile yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını da şikayet dosyasına ekledi. Ses kayıtlarında avukatın "İddianame yazılırsa fiyat değişir, şartlar değişir. Yüzde doksan dokuz bu şekil çıkacak. Savcı tutuksuz yargılanmasına diye karar yazacak salacak. İddianameyi de içicilik üzerine yazacak. Yüzde birçok da düşük olsa bir pay bıraktı. Olur dedi aksilik olur bir şey olur. İlk duruşmada çıkarırım. Tahliyesini veririm ilk duruşmada yine içiciliğe dönderirim olayı satıcılıktan beraat ettiririm" dediği ortaya çıktı.

Avukatın ’Umut’ vurgunu! 3 kişiyi aynı yöntemle dolandırdı

BU ŞEKİLDE BİRÇOK KİŞİYİ DOLANDIRMIŞ
Başlatılan soruşturmada Mehmet Ali Başaslan'ın Antalya'da 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren ardından cezaevinde ölen Mustafa Murat Ayhan'ın avukatı olduğu, aynı yöntemle 3 kişiyi daha dolandırdığı ortaya çıktı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilen Avukat Mehmet Ali Başaslan, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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