Avukatın ’Umut’ vurgunu! 3 kişiyi aynı yöntemle dolandırdı

EVİ SATIP PARAYI AVUKATA VERDİLER

Avukat Başaslan, parayı kendisinin almayacağını, bu para verilmezse oğullarının başka dosyalarının da bulunduğunu ve 15-16 sene ceza alacağını, uzun süre cezaevinde kalacağını söyleyerek aileyi ikna etti. Bunun üzerine Hasan A. eşinin üzerine kayıtlı evini sattı. 940 bin lirayı avukat Başaslan'ın eşi Hilal B.'nin banka hesabına gönderen Hasan A. avukata elden de bir miktar dolar verdi.

Hasan A.'nın parayı teslim ettikten 3 ay sonra Ahmet A. ilk duruşmaya çıktı. İlk celsede Ahmet A. hakkında uyuşturucu ticaretinden mahkumiyet kararı verildi. Bunun üzerine Avukat Mehmet Ali Başaslan'ın kendisini dolandırdığını anlayan baba Hasan A. şikayetçi oldu.