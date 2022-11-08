Ay tutulmasının burçlara etkisi o burçlarda gözle görünür olacak! 8 Kasım 2022 kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?

AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

İşte, uzman astrologdan ay tutulması burç yorumları…

KOÇ:

Ay tutulması Koç burçlarına ekonomik anlamda bir düzen sağlamaları için etki edebilir. Bu dönemde bağışıklık sistemlerine dikkat etmeleri önerilirken yatırım da tavsiye edilenler arasında.

Yurtdışında yaşamak ya da çalışmak isteyen koç burçları bunun temellerini atmaya başlayabilir. Kendi hayatlarının kontrolünü eline aldıkları bir dönemde olacaklar.