Ay tutulmasının burçlara etkisi o burçlarda gözle görünür olacak! 8 Kasım 2022 kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Yılın son önemli gök olayı ay tutulması 8 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşiyor. Türkiye saati ile öğlen vaktinde gerçekleşecek tutulma ülkemizden izlenemeyecek ancak ay tutulmasının burçlara etkisi şimdiden gündemdeki yerini aldı. Astroloji ilgililerinin yakından takip ettiği gök olaylarının burçların üzerinde etkisi olduğuna inanılıyor. Ay tutulmasından etkilenen burçlar tek tek ortaya çıkarken Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu olanlar yorumlarını okuyor. Peki, Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek, hangi burç nasıl etkilenecek? İşte, 2022 ay tutulması burçlara etkisi…