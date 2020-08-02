Ayasofya cemaatiyle daha güzel oldu

- Şu an Ayasofya Camii'nin bir haftalık imamısınız. Bu bir haftayı bize nasıl özetlersiniz?

- M.B: Nasıl geçtiğini anlayamadık bile, çok hızlıydı. Hayal âleminde yaşadığımızı sanıyoruz hâlâ, böyle bir vazife ayaklarımızı yerden kesti adeta. Burada namaz kıldırırken tüylerim diken diken oldu. Fatih Sultan Mehmet'in hatırasını yaşadık adeta. Fatih şükür namazı kılmış, sembolik olarak kubbeye ok atmış, ilk ezanı okuyup, ilk hutbeyi kendisi vermiş. Çok büyük hatıralar var burada. Büyük bir ruhaniyet ve nuraniyet var. İnşallah bütün İslam alemi bundan feyz alır. Biz de buna vesile olan neferler oluruz.

İNGİLİZCE HUTBE OKUNACAK



- Mihraptan cemaati analiz eder misiniz? Nasıl bir cemaatle karşılaştınız?

- Ferruh Muştuer: Çok coşkulu ve genç bir cemaat var. Bu milletin 86 yıllık bir rüyasıydı. Şu mihrapta namaz kılarken ayaklarımız titredi. Elhamdülillah baktık ki gerçeği yaşıyoruz. Eleştirilerden, sığ düşüncelerden, anlamsız tartışmalardan inşallah sıyrılır da, asli hüviyetine kavuşur Ayasofya. Gençlerine eğitim verildiği, yaşlıların merhamet gördüğü bir yer haline gelir. Efendimiz Kabe'yi tavaf ederken "Vallahi sen çok güzelsin

mükerremsin ama ademoğlu senden daha mükerrem bir varlık" demiştir. Ayasofya da çok mükerrem ama buraya gelen insan daha da mükerrem daha mükemmel. Ayasofya cemaatiyle güzel oldu. Gençleri, yaşlıları, kadınları ve çocuklarıyla cıvıl cıvıl oldu.

- Bünyamin Topçuoğlu: Açıldığı ilk sabah buraya girdiğimizde manevi havasının nasıl çarptığını, bizi nasıl etkilediğini anlatamam. Rüya âleminde gibiyiz. Hatta eşime "Sen söyler misin bu gerçek mi, benim vazifem nedir?" diye soruyorum hâlâ. Eşim de "Sen Ayasofya Camii'nin imam hatibisin" diyor.