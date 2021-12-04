Aydın’da 3.5 yıllık vahşet! Denizde bulundu! Geriye sadece iskeleti kalmış...

Sakak'ın nişanlısı Özlem Karademir ile yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Sakak'ın arkadaşı Uçar'ı gözaltına aldı. Uçar, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda Ahmet Sakak'ın izine ulaşılamadı.

