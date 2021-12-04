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Haberler Yaşam Aydın'da 3.5 yıllık vahşet! Denizde bulundu! Geriye sadece iskeleti kalmış...
Giriş Tarihi: 04.12.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 12:15

Aydın'da 3.5 yıllık vahşet! Denizde bulundu! Geriye sadece iskeleti kalmış...

Aydın'ın Didim ilçesinde, arkadaşı Süleyman Uçar (32) ile birlikte denize açıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Ahmet Sakak'ın (34), 3,5 yıl sonra denizin dibinde iskeleti bulundu. Deniz patlıcanı avcıları tarafından bulunan, aküye telle bağlı iskeletin Sakak'a ait olduğu yapılan DNA testiyle kesinleşirken, gözaltına alınan Uçar tutuklandı.

DHA
Aydın’da 3.5 yıllık vahşet! Denizde bulundu! Geriye sadece iskeleti kalmış...
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Aydın’da 3.5 yıllık vahşet! Denizde bulundu! Geriye sadece iskeleti kalmış...

SON DAKİKA: AYDIN'DA 3.5 YILLIK VAHŞET! DENİZDE BULUNDU! GERİYE SADECE İSKELETİ KALMIŞ...

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Aydın’da 3.5 yıllık vahşet! Denizde bulundu! Geriye sadece iskeleti kalmış...

Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde 11 Mart 2017 tarihinde Ahmet Sakak ile arkadaşı Süleyman Uçar tekneyle denize açıldı. Uçar, Akbük Limanı'na geri dönerken Sakak'tan ise haber alınamadı.

Aydın’da 3.5 yıllık vahşet! Denizde bulundu! Geriye sadece iskeleti kalmış...

Sakak'ın nişanlısı Özlem Karademir ile yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Sakak'ın arkadaşı Uçar'ı gözaltına aldı. Uçar, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda Ahmet Sakak'ın izine ulaşılamadı.

Aydın’da 3.5 yıllık vahşet! Denizde bulundu! Geriye sadece iskeleti kalmış...

PATLICAN AVCILARI TESADÜFEN BULDU

Akbük açıklarına 2 ay önce deniz patlıcanı avına çıkanlar, denizin dibinde kafatası gördü. Kıyıya çıkan avcılar, Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdi, ekipler de durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

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