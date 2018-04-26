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barınağının 3 yavrusu kefir ve balla besleniyor

Giriş Tarihi: 26.04.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 10:08
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barınağının 3 yavrusu kefir ve balla besleniyor
Ayı barınağının 3 yavrusu kefir ve balla besleniyor

AYI BARINAĞINA GETİRİLDİLER

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12'nci Bölge Müdürlüğü'nce korumaya alınan yavru lardan 2'si Artvin'de, 1'i de Rize'de bulundu. Bakımları ve kontrolleri yapılan ayılar, işlemlerinin ardından Karacabey ilçesindeki Ova Korusu Ayı Barınağı'na getirildi. Burada veterinerler tarafından yapılan kontrolde, yavru ayıların 1- 1,5 aylık olduğu belirlendi. Veterinerler, günde 4 kez emerek, si gereken yavru ayılar için kefir, bal ve bebek maması gibi desteklerle özel mama hazırlıyor

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barınağının 3 yavrusu kefir ve balla besleniyor
Ayı barınağının 3 yavrusu kefir ve balla besleniyor

Bakıcılar da özel mamaları lara biberonla içiriyor. Yavru ayıların bulunduğu alan sık sık kontrol edilirken, enfeksiyon riskine karşı bakıcıları hariç başka kişilerle temasına izin verilmiyor.

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barınağının 3 yavrusu kefir ve balla besleniyor
Ayı barınağının 3 yavrusu kefir ve balla besleniyor

'SÜREKLE BESLENMEYE İHTİYAÇ DUYUYORLAR'
Yavru ların bakımıyla ilgili bilgiler veren barınak şefi veteriner Azizcan Sezer, "Yavru oldukları için sürekli ye ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla günde 4 sefer beslemek durumundayız. Bu hafta buraya gelen yavru ayılarımız 30- 40 yıllık hayatlarının tamamını bu barınakta geçirecekler.

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barınağının 3 yavrusu kefir ve balla besleniyor
Ayı barınağının 3 yavrusu kefir ve balla besleniyor

Doğadaki diğer lara göre, buradaki iyi koşullar daha da uzun ve sağlıklı yaşamalarına da neden oluyor. Merkezimizde 78 ayımız vardı, yeni gelen yavru aylarımızla birlikte sayımız 81'e çıktı" dedi.

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barınağının 3 yavrusu kefir ve balla besleniyor
Ayı barınağının 3 yavrusu kefir ve balla besleniyor

'TOLGA' CANA YAKIN, 'LESİ' AGRESİF
Barınağa getirilen yavru lara, çalışanlar tarafından 'Tolga', 'Lesi' ve 'Aydın' isimleri verildi. Ayıların karakteristik özelliklerini de anlatan veteriner Sezer, "'Tolga', çok insana yakın, cana yakın bir hayvan. Sürekli bizimle oynuyor. 'Lesi', biraz daha sinirli, agresif yapıda.

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barınağının 3 yavrusu kefir ve balla besleniyor
Ayı barınağının 3 yavrusu kefir ve balla besleniyor

'Aydın' ise çekingen ve korkak bir yavru. Geceleri de ve bakıma ihtiyaç duydukları için saat farkı gözetmeksizin onların yanlarında oluyoruz. Geceleri yanlarına geldiğimizde birbirlerine sarılarak, uyuduklarını görüyoruz. Yavru larımız bizim de yeni neşe kaynağımız oldu" diye konuştu.

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barınağının 3 yavrusu kefir ve balla besleniyor
Ayı barınağının 3 yavrusu kefir ve balla besleniyor
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