Ayı barınağının 3 yavrusu kefir ve balla besleniyor

AYI BARINAĞINA GETİRİLDİLER

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12'nci Bölge Müdürlüğü'nce korumaya alınan yavru ayılardan 2'si Artvin'de, 1'i de Rize'de bulundu. Bakımları ve kontrolleri yapılan ayılar, işlemlerinin ardından Karacabey ilçesindeki Ova Korusu Ayı Barınağı'na getirildi. Burada veterinerler tarafından yapılan kontrolde, yavru ayıların 1- 1,5 aylık olduğu belirlendi. Veterinerler, günde 4 kez emerek, beslenmesi gereken yavru ayılar için kefir, bal ve bebek maması gibi desteklerle özel mama hazırlıyor