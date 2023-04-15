Haberler Yaşam ÇAYKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 1365 mevsimlik işçi alımı ÇAYKUR kura çekimi işçi alımı sonuçları ve isim listesi

Giriş Tarihi: 15.04.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 13:31

ÇAYKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 1365 mevsimlik işçi alımı ÇAYKUR kura çekimi işçi alımı sonuçları ve isim listesi

1365 mevsimlik işçi alımı ÇAYKUR kura sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor. Kura çekiminde ismi çıkan vatandaşlar Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarda çalışacak. Dün kuralar çekildi. Peki ÇAYKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 1365 mevsimlik işçi alımı ÇAYKUR kura çekimi işçi alımı sonuçları ve isim listesi