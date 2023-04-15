ÇAYKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 1365 mevsimlik işçi alımı ÇAYKUR kura çekimi işçi alımı sonuçları ve isim listesi

2023 ÇAYKUR MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI DAĞILIMI
- 100. YIL PAZ. VE ÜRETİM BÖLGE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 556 kişi başvuru yaptı.
-AMBARLIK LİSE VE DENGİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 388 kişi başvuru yaptı.
-AMBARLIK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 506 kişi başvuru yaptı.
-ARAKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 911 kişi başvuru yaptı.
-ARDEŞEN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 391 kişi başvuru yaptı.
-ARHAVİ ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 27 kişi başvuru yaptı.
-ARHAVİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1104 kişi başvuru yaptı.
-AŞIKLAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 583 kişi başvuru yaptı.
-AZAKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 537 kişi başvuru yaptı.
-BÖLÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 886 kişi başvuru yaptı.
-BÜYÜKKÖY Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 305 kişi başvuru yaptı.
-CAMİDAĞI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1471 kişi başvuru yaptı.
-ÇAMLI ENGELLİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 491 kişi başvuru yaptı.