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Haberler Yaşam ÇAYKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 1365 mevsimlik işçi alımı ÇAYKUR kura çekimi işçi alımı sonuçları ve isim listesi
Giriş Tarihi: 15.04.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 13:31

ÇAYKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 1365 mevsimlik işçi alımı ÇAYKUR kura çekimi işçi alımı sonuçları ve isim listesi

1365 mevsimlik işçi alımı ÇAYKUR kura sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor. Kura çekiminde ismi çıkan vatandaşlar Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarda çalışacak. Dün kuralar çekildi. Peki ÇAYKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 1365 mevsimlik işçi alımı ÇAYKUR kura çekimi işçi alımı sonuçları ve isim listesi

ÇAYKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 1365 mevsimlik işçi alımı ÇAYKUR kura çekimi işçi alımı sonuçları ve isim listesi

ÇAYKUR kura sonuçları sorgulaması sürüyor. İstihdam edilecek 1365 kişi belirlenen illerde fabrikalarda çalışacak. 14 Nisan Cuma günü gerçekleşen kura çekimi sonrası Çaykur mevsimlik işçi kura sonuçları Çaykur'un resmi internet sitesinde paylaşılacağı bildirildi. Peki ÇAYKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 1365 mevsimlik işçi alımı ÇAYKUR kura çekimi işçi alımı sonuçları ve isim listesi

ÇAYKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 1365 mevsimlik işçi alımı ÇAYKUR kura çekimi işçi alımı sonuçları ve isim listesi

ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Nisan Cuma günü gerçekleştirilen Çaykur mevsimlik işçi kura sonuçları Çaykur'un resmi internet sitesinde paylaşılacak.

İşte, kura sonuç ekranı:

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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ÇAYKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 1365 mevsimlik işçi alımı ÇAYKUR kura çekimi işçi alımı sonuçları ve isim listesi

2023 ÇAYKUR MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI DAĞILIMI

- 100. YIL PAZ. VE ÜRETİM BÖLGE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 556 kişi başvuru yaptı.

-AMBARLIK LİSE VE DENGİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 388 kişi başvuru yaptı.

-AMBARLIK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 506 kişi başvuru yaptı.

-ARAKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 911 kişi başvuru yaptı.

-ARDEŞEN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 391 kişi başvuru yaptı.

-ARHAVİ ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 27 kişi başvuru yaptı.

-ARHAVİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1104 kişi başvuru yaptı.

-AŞIKLAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 583 kişi başvuru yaptı.

-AZAKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 537 kişi başvuru yaptı.

-BÖLÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 886 kişi başvuru yaptı.

-BÜYÜKKÖY Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 305 kişi başvuru yaptı.

-CAMİDAĞI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1471 kişi başvuru yaptı.

-ÇAMLI ENGELLİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 491 kişi başvuru yaptı.

ÇAYKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 1365 mevsimlik işçi alımı ÇAYKUR kura çekimi işçi alımı sonuçları ve isim listesi

-ÇAMLI ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 41 kişi başvuru yaptı.

-ÇAMLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 547 kişi başvuru yaptı.

-ÇAMLIHEMŞİN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 3670 kişi başvuru yaptı.

-ÇAYELİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 673 kişi başvuru yaptı.

-ÇİFTLİK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 331 kişi başvuru yaptı.

-CUMHURİYET ENGELLİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 794 kişi başvuru yaptı.

-CUMHURİYET ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 237 kişi başvuru yaptı.

-CUMHURİYET Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 814 kişi başvuru yaptı.

-DEREPAZARI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 408 kişi başvuru yaptı.

-ESKİPAZAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1161 kişi başvuru yaptı.

-FINDIKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 424 kişi başvuru yaptı.

-GÜNDOĞDU Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1135 kişi başvuru yaptı.

ÇAYKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 1365 mevsimlik işçi alımı ÇAYKUR kura çekimi işçi alımı sonuçları ve isim listesi

-GÜNEYSU ULUCAMİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1317 kişi başvuru yaptı.

-HAYRAT Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 961 kişi başvuru yaptı.

-HEMŞİN ORGANİK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 405 kişi başvuru yaptı.

-HOPA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1698 kişi başvuru yaptı.

-İKİZDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1628 kişi başvuru yaptı.

-IŞIKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 148 kişi başvuru yaptı.

-İYİDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 211 kişi başvuru yaptı.

-KALECİK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 142 kişi başvuru yaptı.

-KALKANDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 225 kişi başvuru yaptı.

-KARACA LİSE VE DENGİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 247 kişi başvuru yaptı.

-KARACA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1633 kişi başvuru yaptı.

-KEMALPAŞA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 739 kişi başvuru yaptı.

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