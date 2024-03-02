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Aynı ilde ikinci piton vakası! Genç kızın o cümlesi korkuttu: Sanırım beni yeme hayali kuruyor
Giriş Tarihi: 02.03.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
12:28
Aynı ilde ikinci piton vakası! Genç kızın o cümlesi korkuttu: Sanırım beni yeme hayali kuruyor
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman içerisinde boş dairede bulunan 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı genç kız ise pitonun kendisine ait olduğunu iddia ederek pitonla fotoğrafını paylaşarak kendisine verilmesini istedi. Genç kızın sosyal medya hesabından yılana ait çok sayıda görüntü olduğu ortaya çıktı. Bir görüntüsünün üzerinde yazan "1 aydır aç ve boynumu ölçüyor sanırım beni yeme hayali kuruyor" cümlesi ise korkuttu.