Aynı ilde ikinci piton vakası! Genç kızın o cümlesi korkuttu: Sanırım beni yeme hayali kuruyor

"O YILAN EVCİL, NEDEN GÖTÜRDÜNÜZ?"

Diğer taraftan, bir sosyal medya kullanıcısı genç kız ise pitonun kendisine ait olduğunu iddia ederek pitonla fotoğrafını paylaşarak kendisine verilmesini istedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç kız, "O yılan evcil, neden götürdünüz? Evde yılan ı arıyorum" dedi.