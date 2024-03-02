Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Aynı ilde ikinci piton vakası! Genç kızın o cümlesi korkuttu: Sanırım beni yeme hayali kuruyor
Giriş Tarihi: 02.03.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 12:28

Aynı ilde ikinci piton vakası! Genç kızın o cümlesi korkuttu: Sanırım beni yeme hayali kuruyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman içerisinde boş dairede bulunan 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı genç kız ise pitonun kendisine ait olduğunu iddia ederek pitonla fotoğrafını paylaşarak kendisine verilmesini istedi. Genç kızın sosyal medya hesabından yılana ait çok sayıda görüntü olduğu ortaya çıktı. Bir görüntüsünün üzerinde yazan "1 aydır aç ve boynumu ölçüyor sanırım beni yeme hayali kuruyor" cümlesi ise korkuttu.

Aynı ilde ikinci piton vakası! Genç kızın o cümlesi korkuttu: Sanırım beni yeme hayali kuruyor

Olay, dün Kepez ilçesi Ayhanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanda yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda piton olduğu ihbarını alan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri adrese intikal etti. Adreste pitonla karşı karşıya gelen ekipler, pitona el koyarak cam akvaryuma koydular.

Aynı ilde ikinci piton vakası! Genç kızın o cümlesi korkuttu: Sanırım beni yeme hayali kuruyor

Piton daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. Pitonun boş bir evde bulunduğu ve sahibine ise ulaşılamadığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aynı ilde ikinci piton vakası! Genç kızın o cümlesi korkuttu: Sanırım beni yeme hayali kuruyor

"O YILAN EVCİL, NEDEN GÖTÜRDÜNÜZ?"

Diğer taraftan, bir sosyal medya kullanıcısı genç kız ise pitonun kendisine ait olduğunu iddia ederek pitonla fotoğrafını paylaşarak kendisine verilmesini istedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç kız, "O yılan evcil, neden götürdünüz? Evde yılanı arıyorum" dedi.

Aynı ilde ikinci piton vakası! Genç kızın o cümlesi korkuttu: Sanırım beni yeme hayali kuruyor

"SANIRIM BENİ YEME HAYALİ KURUYOR"

Genç kızın sayfasında yıla ait çok sayıda görüntü olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Bir görüntüsünün üzerinde yazan "1 aydır aç ve boynumu ölçüyor sanırım beni yeme hayali kuruyor" cümlesi ise korkuttu.

Aynı ilde ikinci piton vakası! Genç kızın o cümlesi korkuttu: Sanırım beni yeme hayali kuruyor

Genç kızın yılanı yatak odasında beslediğine dair görüntüler olduğu da görüldü.

SON DAKİKA