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Haberler Yaşam Ayşe Kayaoğlu’nu kalbinden bıçakladı: Öfkeli koca boşanmak isteyen eşine kabusu yaşattı!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 17:01 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 17:01

Ayşe Kayaoğlu’nu kalbinden bıçakladı: Öfkeli koca boşanmak isteyen eşine kabusu yaşattı!

Muğla'da yaşayan Emrah Kayaoğlu, boşanma davası açan Ayşe Kayaoğlu'na kabusu yaşattı. Aydın'daki baba evine yerleşen eşini fabrika çıkışı evine kadar takip eden Emrah Kayaoğlu, genç kadına barışmak için baskı yaptı. Olumsuz yanıt alınca da Ayşe Kayaoğlu'nu kalbinden bıçakladı!

TOLGA YANIK
Ayşe Kayaoğlu’nu kalbinden bıçakladı: Öfkeli koca boşanmak isteyen eşine kabusu yaşattı!

Kan donduran olay, Aydın'ın Nazilli İlçesi'ndeki Altıntaş Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. 30 yaşındaki Ayşe Kayaoğlu şiddetli geçimsizlik yaşadığı 35 yaşındaki eşi Emrah Kayaoğlu'na boşanma davası açtı.

Ayşe Kayaoğlu’nu kalbinden bıçakladı: Öfkeli koca boşanmak isteyen eşine kabusu yaşattı!

AYDIN'A BABA EVİNE DÖNDÜ

Ayşe Kayaoğlu, eşi Emrah Kayaoğlu ile birlikte yaşadığı Muğla'dan Aydın'ın Nazilli ilçesine dönerek ailesin evine yerleşti. Kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen Ayşe Kayaoğlu ilçedeki bir fabrikada işe başladı. Gece mesaisini tamamlayan Ayşe Kayaoğlu Nazilli'deki evine dönmek için yola çıktı.

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Ayşe Kayaoğlu’nu kalbinden bıçakladı: Öfkeli koca boşanmak isteyen eşine kabusu yaşattı!

FABRİKADAN EVİNİN SOKAĞINA KADAR TAKİP ETTİ

Evinin sokağında boşanma aşamasındaki eşi Emrah Kayaoğlu ile karşılaşan Ayşe Kayaoğlu arasında tartışma yaşandı. Emrah Kayaoğlu eşine barışma teklifinde bulundu. Ancak Ayşe Kayaoğlu bunu reddetti. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah Kayaoğlu, talihsiz kadını kalbinden bıçakladı.

Ayşe Kayaoğlu’nu kalbinden bıçakladı: Öfkeli koca boşanmak isteyen eşine kabusu yaşattı!

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Ayşe Kayaoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, Emrah Kayaoğlu aracına binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla ağır yaralanan Ayşe Kayaoğlu hastaneye kaldırdı. Ayşe Kayaoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan Emrah Kayaoğlu'nun yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Ayşe Kayaoğlu’nu kalbinden bıçakladı: Öfkeli koca boşanmak isteyen eşine kabusu yaşattı!
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