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Ayşe Kayaoğlu’nu kalbinden bıçakladı: Öfkeli koca boşanmak isteyen eşine kabusu yaşattı!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
17:01
Ayşe Kayaoğlu’nu kalbinden bıçakladı: Öfkeli koca boşanmak isteyen eşine kabusu yaşattı!
Muğla'da yaşayan Emrah Kayaoğlu, boşanma davası açan Ayşe Kayaoğlu'na kabusu yaşattı. Aydın'daki baba evine yerleşen eşini fabrika çıkışı evine kadar takip eden Emrah Kayaoğlu, genç kadına barışmak için baskı yaptı. Olumsuz yanıt alınca da Ayşe Kayaoğlu'nu kalbinden bıçakladı!