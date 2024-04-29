Ayşe Kayaoğlu’nu kalbinden bıçakladı: Öfkeli koca boşanmak isteyen eşine kabusu yaşattı!

AYDIN'A BABA EVİNE DÖNDÜ

Ayşe Kayaoğlu, eşi Emrah Kayaoğlu ile birlikte yaşadığı Muğla'dan Aydın'ın Nazilli ilçesine dönerek ailesin evine yerleşti. Kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen Ayşe Kayaoğlu ilçedeki bir fabrikada işe başladı. Gece mesaisini tamamlayan Ayşe Kayaoğlu Nazilli'deki evine dönmek için yola çıktı.