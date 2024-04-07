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Haberler Yaşam Azrail maskesi ve mızrağıyla biranda ortaya çıktı: Bana iş çıkarmayın!
Giriş Tarihi: 07.04.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 12:55

Azrail maskesi ve mızrağıyla biranda ortaya çıktı: Bana iş çıkarmayın!

Düzce'de ilginç anlar yaşandı. Motokurye Resul Gür, bayram tatili nedeniyle yola çıkacak sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık yaratmaya çalıştı. Yüzüne 'Azrail' maskesi takıp, eline de mızrak alıp Anadolu Otoyolu üzerindeki tesislerde dolaştı. 'Emniyet kemeri tak. Hızlı gitme, bana iş çıkarma' yazılı pankartı okutup kurallara uymaları konusunda uyardı.

DHA
Azrail maskesi ve mızrağıyla biranda ortaya çıktı: Bana iş çıkarmayın!

Kentte motokuryelik yapan Resul Gür, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilginç bir eyleme imza attı.

Azrail maskesi ve mızrağıyla biranda ortaya çıktı: Bana iş çıkarmayın!

Yüzüne 'Azrail' maskesi takıp, eline de tırpan alan Gür, Anadolu Otoyolu üzerindeki tesislerde dolaştı. Gür, üzerinde 'Emniyet kemeri tak. Hızlı gitme, bana iş çıkarma' yazılı pankartı vatandaşlara okuttu.

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Azrail maskesi ve mızrağıyla biranda ortaya çıktı: Bana iş çıkarmayın!

Gür, ayrıca trafik uygulaması yapan polislerin de yanına giderek, vatandaşlara uyarıda bulundu. Vatandaşlar Gür'ün bol bol fotoğraf ve videolarını çekerek ilgi gösterdi.

Azrail maskesi ve mızrağıyla biranda ortaya çıktı: Bana iş çıkarmayın!

Amacının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Resul Gür, "Ben motokuryelik yapıyorum.

Azrail maskesi ve mızrağıyla biranda ortaya çıktı: Bana iş çıkarmayın!

Ben ve arkadaşlarım sık sık kaza tehlikesi atlatıyoruz.

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