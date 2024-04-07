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Azrail maskesi ve mızrağıyla biranda ortaya çıktı: Bana iş çıkarmayın!
Giriş Tarihi: 07.04.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
12:55
Azrail maskesi ve mızrağıyla biranda ortaya çıktı: Bana iş çıkarmayın!
Düzce'de ilginç anlar yaşandı. Motokurye Resul Gür, bayram tatili nedeniyle yola çıkacak sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık yaratmaya çalıştı. Yüzüne 'Azrail' maskesi takıp, eline de mızrak alıp Anadolu Otoyolu üzerindeki tesislerde dolaştı. 'Emniyet kemeri tak. Hızlı gitme, bana iş çıkarma' yazılı pankartı okutup kurallara uymaları konusunda uyardı.