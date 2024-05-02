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AZUEF vize sınavları ne zaman? 2024-Bahar İÜ AUZEF vize sınav tarihleri ile sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 02.05.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
15:27
AZUEF vize sınavları ne zaman? 2024-Bahar İÜ AUZEF vize sınav tarihleri ile sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak belli oldu. 2024 Bahar dönemi ara sınavları için hazırlıklarını yapan öğrenciler akademik takvimi ve sınav giriş belgesi alma ekranını kontrol ediyor. İstanbul Üniversitesine ait Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF vize sınav tarihleri gündemde. Konuyla ilgili auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi takip ediliyor. Peki; AUZEF vize sınavları kaç oturum, bu hafta sonu mu?