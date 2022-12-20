Baba 29. bölüm izle! Show TV ile Baba son bölüm full HD izle

Show TV ekranlarının final yapmaya hazırlanan dizisi Baba son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı dizinin 20 Aralık Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde Kadir, ailesi ve Çöpköy'ü korumaya çalışırken gelen şoke edici bir haberle derinden sarsılır. Son bölümü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyen izleyiciler, Show TV dizi izle ekranı ile Baba 29. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, Baba 29. bölüm izle full HD, tek parça ekranı ve özeti…