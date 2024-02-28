Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Baba ve oğuldan tartıştıkları yaşlı çifte öldüresiye dayak! Mersin'de şoke eden görüntüler
Giriş Tarihi: 28.02.2024 19:04 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 19:31

Baba ve oğuldan tartıştıkları yaşlı çifte öldüresiye dayak! Mersin'de şoke eden görüntüler

Mersin'de yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Mersin Tarsus'ta bir lisede okul müdürü olarak görev yapan İsmet T. (43) ile oğlu Ahmet Oğuz T. (17), yaşlı bir çifti acımasızca darbetti. Belediye otobüsünde yolculuk yapan R.P. (77) ve eşi H.P. (71) ile henüz bilinmeyen bir nedenden tartışan baba ile oğlu, çifti öldüresiye dövdü. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

Baba ve oğuldan tartıştıkları yaşlı çifte öldüresiye dayak! Mersin’de şoke eden görüntüler

Mersin'de yaşanan olay tam anlamıyla şoke etti. Okul müdürü baba ve oğlu yaşlı bir çifti acımasızca darbetti. Olay anı saniye saniye kameralara da yansıdı.

Baba ve oğuldan tartıştıkları yaşlı çifte öldüresiye dayak! Mersin’de şoke eden görüntüler

BABA İLE OĞULDAN YAŞLI ÇİFTE DARP!

Mersin'de lise müdürü İsmet T. (43) ile oğlu Ahmet Oğuz T. (17), belediye otobüsünde yolculuk yapan R.P. (77) ve eşi H.P. (71) ile henüz bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Baba ile oğlu, çifti darbetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Baba ve oğuldan tartıştıkları yaşlı çifte öldüresiye dayak! Mersin’de şoke eden görüntüler

Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Baba ve oğuldan tartıştıkları yaşlı çifte öldüresiye dayak! Mersin’de şoke eden görüntüler

Olay, Toroslar ilçesinde meydana geldi.

Baba ve oğuldan tartıştıkları yaşlı çifte öldüresiye dayak! Mersin’de şoke eden görüntüler

Mersin Şehir Hastanesi'ne giden otobüste yolculuk yapan ve lise müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu Ahmet Oğuz T., kalp pili takılı ve vücudunun sağ kısmını kullanamadığı belirtilen böbrek yetmezliği hastası R.P. ve eşi H.P. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

SON DAKİKA