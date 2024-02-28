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Baba ve oğuldan tartıştıkları yaşlı çifte öldüresiye dayak! Mersin'de şoke eden görüntüler
Giriş Tarihi: 28.02.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
19:31
Mersin'de yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Mersin Tarsus'ta bir lisede okul müdürü olarak görev yapan İsmet T. (43) ile oğlu Ahmet Oğuz T. (17), yaşlı bir çifti acımasızca darbetti. Belediye otobüsünde yolculuk yapan R.P. (77) ve eşi H.P. (71) ile henüz bilinmeyen bir nedenden tartışan baba ile oğlu, çifti öldüresiye dövdü. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler büyük tepkiye neden oldu.