Babadağ'ın vazgeçilmezleri: "Kadın pilotlar"
Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'ndeki 7 kadın pilot, tatilcilerin gökyüzündeki heyecanına ortak oluyor. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bin 965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifine bağlı, farklı firmalarda çalışan 300 yamaç paraşütü pilotunun arasında, 7 kadın tandem (ikili) uçuş yapıyor. Pilotlar, adrenalin tutkunlarının eşsiz manzarada heyecan dolu dakikalar yaşamasına aracılık ediyor.
Giriş Tarihi: 24.07.2019
08:47