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Babadağ'ın vazgeçilmezleri: "Kadın pilotlar"

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen 'nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'ndeki 7 kadın pilot, tatilcilerin gökyüzündeki heyecanına ortak oluyor. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bin 965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifine bağlı, farklı firmalarda çalışan 300 yamaç paraşütü pilotunun arasında, 7 kadın tandem (ikili) uçuş yapıyor. Pilotlar, adrenalin tutkunlarının eşsiz manzarada heyecan dolu dakikalar yaşamasına aracılık ediyor.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 24.07.2019 08:47
Babadağ'ın vazgeçilmezleri: Kadın pilotlar
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Babadağ'ın vazgeçilmezleri: Kadın pilotlar
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Babadağ'ın vazgeçilmezleri: Kadın pilotlar
Babadağ'ın vazgeçilmezleri: Kadın pilotlar
Babadağ'ın vazgeçilmezleri: Kadın pilotlar
Babadağ'ın vazgeçilmezleri: Kadın pilotlar
Babadağ'ın vazgeçilmezleri: Kadın pilotlar
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