Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Babadan kızına gibi armağan

Her çocuk böyle bir armağana bayılır. Hele de babası tarafından gerçekleştirilen hayalleri varsa ondan mutlusu yoktur. Masallardan çıkmış gibi bir eve sahip olmak isteyen kızı için kolları sıvayan baba öyle bir ev yaptı ki...Birçok internet sitesinde haber oldu. Sosyal medyadan paylaşılan bu ev milyonlarca kişi tarafından büyük bir hayranlıkla izlendi. Peki ortaya nasıl bir sonuç çıktı? İşte o fantastik filmlerden fırlamış gibi duran ev ve o evin yapılış süreci.

Giriş Tarihi: 06.09.2019 08:09 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 08:59
Babadan kızına masal gibi armağan

İşte kare kare bir babanın kızı için yaptığı o gibi ev!

Babadan kızına masal gibi armağan
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Babadan kızına masal gibi armağan
Babadan kızına masal gibi armağan
Babadan kızına masal gibi armağan
Babadan kızına masal gibi armağan
Babadan kızına masal gibi armağan
BİZE ULAŞIN