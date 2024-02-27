Babasını vahşice katletti! Korkunç cinayette dördüncü bıçak detayı: Her yerinde kan vardı!

KANLI BIÇAK SAYISI 4'E ÇIKTI!

Sanık Devrim Gürkan'ın teslim ettiği bıçak ile cesedin altından çıkan diğer bıçağın ardından mutfakta sapları kanlı iki bıçağın daha olduğu ortaya çıktı. Anne Ayfer Gürkan son duruşmada "Mutfakta kaç kanlı bıçak gördünüz?" sorusu üzerine "Tezgahın üzerinde 2 tane meyve bıçağı vardı. Yıkadığım bıçakların sap kısmında kan vardı. Tezgahın önünde rafta kan vardı" açıklaması yaptı.