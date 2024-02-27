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Babasını vahşice katletti! Korkunç cinayette dördüncü bıçak detayı: Her yerinde kan vardı!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
15:43
Babasını vahşice katletti! Korkunç cinayette dördüncü bıçak detayı: Her yerinde kan vardı!
İzmir'de Devrim Gürkan, tartıştığı babası Haşmet Gürkan'ı 28 yerinden bıçaklayarak katletti. Cinayeti polis ekiplerine tek tek anlatan cani evlat tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yürütülen soruşturmada, cinayette iki farklı bıçağın kullanıldığı belirlendi. Azmettirici olarak ifadesine başvurulan anne Ayfer Gürkan'ın sözleri ise mahkeme heyetini bile şoke etti: Mutfakta kanlı iki bıçak daha vardı!