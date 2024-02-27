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Haberler Yaşam Babasını vahşice katletti! Korkunç cinayette dördüncü bıçak detayı: Her yerinde kan vardı!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:43

Babasını vahşice katletti! Korkunç cinayette dördüncü bıçak detayı: Her yerinde kan vardı!

İzmir'de Devrim Gürkan, tartıştığı babası Haşmet Gürkan'ı 28 yerinden bıçaklayarak katletti. Cinayeti polis ekiplerine tek tek anlatan cani evlat tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yürütülen soruşturmada, cinayette iki farklı bıçağın kullanıldığı belirlendi. Azmettirici olarak ifadesine başvurulan anne Ayfer Gürkan'ın sözleri ise mahkeme heyetini bile şoke etti: Mutfakta kanlı iki bıçak daha vardı!

Ceyhan TORLAK
Babasını vahşice katletti! Korkunç cinayette dördüncü bıçak detayı: Her yerinde kan vardı!

Kan donduran olay 2022 yılında İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki 'Ayfer Abla' isimli balık restoranında yaşandı. 30 yaşındaki Devrim Özkan, tartıştığı babası Haşmet Gürkan'ı 28 yerinden bıçakladı. Daha sonra polis merkezine giden Devrim Gürkan, cinayeti anlattı.

Babasını vahşice katletti! Korkunç cinayette dördüncü bıçak detayı: Her yerinde kan vardı!

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Devrim Gürkan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sanık Gürkan hakkında 'üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Gürkan, İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Gürkan'ın yapılan akıl sağlığının yerinde anlaşıldı.

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Babasını vahşice katletti! Korkunç cinayette dördüncü bıçak detayı: Her yerinde kan vardı!

CESEDİN ALTINDAN BAŞKA BIÇAK ÇIKTI

Ayrıca cinayetten sonra cesedin altından çıkan ve Adli Tıp'a gönderilen ikinci bıçağın üzerindeki DNA örneklerinin Haşmet Gürkan ile eşleştiği ve cinayette kullanıldığı ortaya çıktı. Oğlunu cinayete azmettirdiği şüphesi ve suça ortak oldukları iddiası ile anne Ayfer Gürkan ile kızı Evrim Gürkan hakkında da soruşturma başlatıldı. Sanık Devrim Gürkan, önceki gün 5'inci kez hakim karşısına çıktı.

Babasını vahşice katletti! Korkunç cinayette dördüncü bıçak detayı: Her yerinde kan vardı!

KANLI BIÇAK SAYISI 4'E ÇIKTI!

Sanık Devrim Gürkan'ın teslim ettiği bıçak ile cesedin altından çıkan diğer bıçağın ardından mutfakta sapları kanlı iki bıçağın daha olduğu ortaya çıktı. Anne Ayfer Gürkan son duruşmada "Mutfakta kaç kanlı bıçak gördünüz?" sorusu üzerine "Tezgahın üzerinde 2 tane meyve bıçağı vardı. Yıkadığım bıçakların sap kısmında kan vardı. Tezgahın önünde rafta kan vardı" açıklaması yaptı.

Babasını vahşice katletti! Korkunç cinayette dördüncü bıçak detayı: Her yerinde kan vardı!

"Peki o bıçaklar orda kaldı değil mi?" sorusu üzerine Ayfer Gürkan, "Bıçaklar yıkandı. Orada kaldı" ifadesini kullandı. Evrim Gürkan hakkında ise azmettirici, suça ortak olduğu iddiasıyla anne Ayfer Gürkan hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

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