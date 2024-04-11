Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bademcik ameliyatı sonrası hayatı karardı: Rekor tazminat talebi!
Giriş Tarihi: 11.04.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 13:06

Bademcik ameliyatı sonrası hayatı karardı: Rekor tazminat talebi!

Gaziantep'te 4 yaşındaki H. B., geçirdiği bademcik ameliyatı sonrası rahatsızlandı. Kanama şikayeti ile hastaneye kaldırılan ancak solunum yolu tıkandığı için beynine oksijen gitmeyen küçük çocuk, engelli kaldı. Ailesi ise evlatları için hukuk mücadelesi başlattı. Mahkemenin verdiği tazminat kararı tıp dünyasını bile şoka uğrattı: Tam 39 milyon TL!

DHA
Bademcik ameliyatı sonrası hayatı karardı: Rekor tazminat talebi!

Gaziantep'de özel bir hastanede 2018'de bademcik ameliyatı geçiren 4 yaşındaki H. B., sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. Ancak ameliyattan 4 gün sonra ağrı, ateş ve ağızdan beslenememeye bağlı susuz kalma şikayetleri nedeniyle ailesinin başvurması üzerine tekrar hastaneye yatırıldı.

Bademcik ameliyatı sonrası hayatı karardı: Rekor tazminat talebi!

İddiaya göre hastanedeki tedavisinin üçüncü günü, gece 03:00 sularında ağzından kan gelmesi üzerine babası tarafından 5'inci katta yattığı servisten, giriş kattaki acile indirildi. Daha sonra tekrar ameliyathaneye götürülen çocuğun, kanamadan dolayı solunum yolu tıkandığı için, beyni oksijensiz kaldı ve H. B. olay sonrası engelli kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bademcik ameliyatı sonrası hayatı karardı: Rekor tazminat talebi!

AİLE İHMAL İDDİASI İLE DAVA AÇTI

Aile, ameliyatı gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı doktor ve özel hastaneye, "malpraktis (tıbbi yanlış uygulama)" iddiası ile maddi manevi tazminat davası açtı. Davada mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi, hastanın tedavi giderleri ve iş kaybından doğan maddi manevi hakları olarak avukat masrafları hariç, yasal faizleriyle birlikte 39 milyon TL'lik tazminat miktarı belirledi. Davalı taraf ise babanın kanamayı geç fark etmesi ve gördüğünde de çocuğun zaten oksijensiz kalmış olduğunu, hekimin ya da tedaviyi veren hastanenin bir kusuru olamayacağını, konunun ameliyat sonrası komplikasyon olarak ele alınması gerektiğini savundu.

Bademcik ameliyatı sonrası hayatı karardı: Rekor tazminat talebi!

"ŞİMDİYE DEK VERİLMİŞ EN YÜKSEK MİKTAR"

Bilirkişinin belirlediği 39 milyon liralık tazminat yükümlülüğünün sosyal medyaya yansıması sonrası tıp camiasında oldukça büyük tartışmalara yol açan davayla ilgili ilk kez Demirören Haber Ajansı'na konuşan davalı doktorun avukatı Cengiz Bayram, bu miktarın tıp davalarında şimdiye kadar belirlenmiş en yüksek rakam olduğunu söyledi. "Bir hekim hatalı olsa bile, tek bir hatasından ötürü, bütün ömrü boyunca kazanamayacağı bir parayı tek bir vakada ödemek zorunda kalmasını", haksızlık olarak değerlendiren Bayram, bütün kusuru sadece hekime yükleyen iddiaları kabul etmediklerini belirterek, davanın 18 Nisan'da görülecek karar duruşmasında, mahkemenin bu tazminat tutarına hükmetmesi halinde, istinaf yoluna gideceklerini kaydetti.

Bademcik ameliyatı sonrası hayatı karardı: Rekor tazminat talebi!

5'İNCİ KATTAN 'HEMŞİRE İSTEĞİ İLE' ACİLE İNDİ İDDİASI

Davacı ailenin dilekçesinde, KBB uzmanı doktorun, çocuklarını 7 Mayıs'ta muayene ettiği ve bademcik ameliyatı olması gerektiğini söylediği, öksürük şikayeti olunca ameliyatın ertelendiği ve 5 günlük antibiyotik tedavisi sonrası ameliyat tarihi olarak 21 Mayıs 2018 tarihinin belirlendiği, ancak ameliyat günü doktorun çocuğu hiç görmeden ve ek tetkikler yapmadan ameliyata aldığı iddiaları yer aldı. Dilekçede ayrıca ameliyatın ertesi günü kontrolde doktorun her şeyin normal olduğunu söylediği, ancak bir gün sonra çocukta ateş kusma ve ishal belirtileri başlayınca tekrar hastaneye götürdükleri, ameliyatı yapan KBB doktorunun tedaviyi çocuk doktoruna devrederek fitil vermekle yetindiği iddiaları yer aldı.

SON DAKİKA