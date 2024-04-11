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Bademcik ameliyatı sonrası hayatı karardı: Rekor tazminat talebi!
Giriş Tarihi: 11.04.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
13:06
Bademcik ameliyatı sonrası hayatı karardı: Rekor tazminat talebi!
Gaziantep'te 4 yaşındaki H. B., geçirdiği bademcik ameliyatı sonrası rahatsızlandı. Kanama şikayeti ile hastaneye kaldırılan ancak solunum yolu tıkandığı için beynine oksijen gitmeyen küçük çocuk, engelli kaldı. Ailesi ise evlatları için hukuk mücadelesi başlattı. Mahkemenin verdiği tazminat kararı tıp dünyasını bile şoka uğrattı: Tam 39 milyon TL!