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Bağbaşı Yaylasında feci ölüm! Okan Meydan 20 metreden uçuruma yuvarlandı: İşte son paylaşımı!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
15:42
Bağbaşı Yaylasında feci ölüm! Okan Meydan 20 metreden uçuruma yuvarlandı: İşte son paylaşımı!
Denizli'de Okan Meydan ATV aracı ile Bağbaşı Yaylası'na çıktı. Bir süre manzara fotoğrafı çeken Okan Meydan, dakikalar sonra 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Meydan'dan geriye, ölmeden dakikalar önceki son paylaşımı kaldı…