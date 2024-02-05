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Haberler Yaşam Bağbaşı Yaylasında feci ölüm! Okan Meydan 20 metreden uçuruma yuvarlandı: İşte son paylaşımı!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 15:42

Bağbaşı Yaylasında feci ölüm! Okan Meydan 20 metreden uçuruma yuvarlandı: İşte son paylaşımı!

Denizli'de Okan Meydan ATV aracı ile Bağbaşı Yaylası'na çıktı. Bir süre manzara fotoğrafı çeken Okan Meydan, dakikalar sonra 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Meydan'dan geriye, ölmeden dakikalar önceki son paylaşımı kaldı…

DHA
Bağbaşı Yaylasında feci ölüm! Okan Meydan 20 metreden uçuruma yuvarlandı: İşte son paylaşımı!

Feci olay Denizli'nin turistik Bağbaşı Yaylası'nda yaşandı. Fotoğrafçılık yapan Okan Meydan, dün arkadaşları ile ATV kullanmak için Bağbaşı Yaylası'na çıktı.

Bağbaşı Yaylasında feci ölüm! Okan Meydan 20 metreden uçuruma yuvarlandı: İşte son paylaşımı!

Yaylaya ulaştıktan sonra şehir merkezine geri dönen arkadaşları, Meydan'ın gelmemesi üzerine merak edip, aramaya çıktı.

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Bağbaşı Yaylasında feci ölüm! Okan Meydan 20 metreden uçuruma yuvarlandı: İşte son paylaşımı!

Meydan'ın saat 18.00 sıralarında 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Bağbaşı Yaylasında feci ölüm! Okan Meydan 20 metreden uçuruma yuvarlandı: İşte son paylaşımı!

Bölgeye UMKE, İtfaiye, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yayladan inişte ATV'nin kontrolünü kaybeden Meydan'ın uçuruma yuvarlandığı belirlendi.

Bağbaşı Yaylasında feci ölüm! Okan Meydan 20 metreden uçuruma yuvarlandı: İşte son paylaşımı!

Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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