Bağcılar’a huzur Whatsapp’la geldi

Türkiye'nin 52 ilinden daha fazla nüfusa sahip. Yaklaşık 1 milyon kişi yaşıyor. Her kesimden, yöreden insan var. Yasa dışı iş yapanların "Burası Bağcılar burada her şey var" sloganıyla yaftaladığı ilçede o günler geride kaldı. Bağcılar'da suç oranı bu yıl yüzde 50 oranında düştü. Kumar, tombala, kapkaç bitti; hırsızlık azaldı. Uyuşturucuyla mücadelede ciddi mesafe alındı. Bu başarının arkasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün toplum destekli polislik anlayışıyla geliştirilen uygulamaları var. Uygulamanın önemli ayağını ilçe emniyet müdürlüğünün yürüttüğü WhatsApp Grup Projesi oluşturuyor. Türkiye'de ilk defa Bağcılar'da uygulanan proje sayesinde halk ve polis arasında güven ilişkisi kuruldu. Proje şimdi tüm İstanbul'da uygulanıyor