Bağcılar’a huzur Whatsapp’la geldi

Bağcılar 52 ilden daha büyük bir ilçe. İlçe emniyet teşkilatı buna göre dizayn edilmiş. Mesela ilçede üç emniyet müdür yardımcısı görev yapıyor. Üçü de küçük ve orta ölçekli birer ili yönetecek kapasiteye, rütbeye sahip. Ayrıca her kademede tecrübeli, cevval polis ve amirler var. Ama Çalışkan'ın, 'suçla mücadelede halkı yanımıza almamız gerek' anlayışı belki de Bağcılar'daki suç oranın düşmesindeki en büyük etken. WhatsApp Grup Projesi de Çalışkan'ın fikriyle bu mücadele kapsamında hayata geçirilmiş.