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Bağcılar’a huzur ’la geldi

Türkiye'nin 52 ilinden daha fazla nüfusa sahip. Yaklaşık 1 milyon kişi yaşıyor. Her kesimden, yöreden insan var. Yasa dışı iş yapanların "Burası Bağcılar burada her şey var" sloganıyla yaftaladığı ilçede o günler geride kaldı. Bağcılar'da suç oranı bu yıl yüzde 50 oranında düştü. Kumar, tombala, kapkaç bitti; hırsızlık azaldı. Uyuşturucuyla mücadelede ciddi mesafe alındı. Bu başarının arkasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün toplum destekli polislik anlayışıyla geliştirilen uygulamaları var. Uygulamanın önemli ayağını ilçe emniyet müdürlüğünün yürüttüğü Grup Projesi oluşturuyor. Türkiye'de ilk defa Bağcılar'da uygulanan proje sayesinde halk ve polis arasında güven ilişkisi kuruldu. Proje şimdi tüm İstanbul'da uygulanıyor

OLKAN ÖZYURT
OLKAN ÖZYURT Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 30.09.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 10:31
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Bağcılar’a huzur ’la geldi
Bağcılar’a huzur Whatsapp’la geldi

Türkiye'nin 52 ilinden daha fazla nüfusa sahip. Yaklaşık 1 milyon kişi yaşıyor. Her kesimden, yöreden insan var. Yasa dışı iş yapanların "Burası Bağcılar burada her şey var" sloganıyla yaftaladığı ilçede o günler geride kaldı. Bağcılar'da suç oranı bu yıl yüzde 50 oranında düştü. Kumar, tombala, kapkaç bitti; hırsızlık azaldı. Uyuşturucuyla mücadelede ciddi mesafe alındı. Bu başarının arkasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün toplum destekli polislik anlayışıyla geliştirilen uygulamaları var. Uygulamanın önemli ayağını ilçe emniyet müdürlüğünün yürüttüğü Grup Projesi oluşturuyor. Türkiye'de ilk defa Bağcılar'da uygulanan proje sayesinde halk ve polis arasında güven ilişkisi kuruldu. Proje şimdi tüm İstanbul'da uygulanıyor

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Bağcılar’a huzur ’la geldi
Bağcılar’a huzur Whatsapp’la geldi

"Geçen gün parkın köşesinde uyuşturucu alışverişi dönüyordu. Şüphelendim. Çektim fotoğrafı, Whats- App'tan attım muhtara. Dört-beş dakika sonra polis ekibi gelip suçüstü yakaladılar" diyor Bağcılar'da yaşayan bir esnaf. Nasıl oluyor bu derseniz? Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün toplum destekli polis anlayışıyla hayata geçirdiği Grup Projesi sayesinde. Emniyet; muhtarlar, okul müdürleri, semtteki derneklerin yetkilileri ve belediye yöneticilerinin yer aldığı ayrı ayrı WhatsApp grupları kurmuş.

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Bağcılar’a huzur ’la geldi
Bağcılar’a huzur Whatsapp’la geldi

Esnaf muhtara durumu bildirince, muhtar da gruptan emniyeti haberdar ediyor ve hazır kıta bekleyen ekipler hemen suçüstü yapıyorlar. Bağcılar gibi adı suçla anılan ilçe sakinleri, toplum destekli polislik anlayışıyla geliştirilen projeler sayesinde bugünlerde eskisine göre daha rahat nefes alıyor. 2018'in ilk sekiz ayında suç oranı yüzde 50 oranında düşmüş.

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Bağcılar’a huzur ’la geldi
Bağcılar’a huzur Whatsapp’la geldi

Suçlu yakalamada ise yüzde 250 gibi olağanüstü bir oran var elde. Yani Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, suçlulara göz açtırmıyor semtte. Bir emniyet yetkilisi "Artık Bağcılar'da ne faili meçhul ne faili firar var. Ne tür suç olursa olsun suçu işleyeni en kısa zamanda yakalayıp adalete teslim ediyoruz" diyor.

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Bağcılar’a huzur ’la geldi
Bağcılar’a huzur Whatsapp’la geldi

SUÇLA TOPYEKÜN MÜCADELE KARARI

Tabii bu başarı tesadüfi değil. Yaklaşık 1 milyon nüfuslu Bağcılar, İstanbul'da suç oranı en yüksek ilçelerden biri. Namı almış başını gitmiş durumda. "Burası Bağcılar burada her şey var" ya da "Burası Bağcılar welcome to cehennem" sözlerini semtin sokaklarında her an işitebilirsiniz. İstanbul EmniyetMüdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Bağcılar'a huzuru getirmek için geçen yıl düğmeye basmış. Topyekün mücadeleye girişilmiş. İlçe emniyetine her türlü olanak sağlanmış, personel desteği yapılmış, ki bu önemli.

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Bağcılar’a huzur ’la geldi
Bağcılar’a huzur Whatsapp’la geldi

Bağcılar 52 ilden daha büyük bir ilçe. İlçe emniyet teşkilatı buna göre dizayn edilmiş. Mesela ilçede üç emniyet müdür yardımcısı görev yapıyor. Üçü de küçük ve orta ölçekli birer ili yönetecek kapasiteye, rütbeye sahip. Ayrıca her kademede tecrübeli, cevval polis ve amirler var. Ama Çalışkan'ın, 'suçla mücadelede halkı yanımıza almamız gerek' anlayışı belki de Bağcılar'daki suç oranın düşmesindeki en büyük etken. Grup Projesi de Çalışkan'ın fikriyle bu mücadele kapsamında hayata geçirilmiş.

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Bağcılar’a huzur ’la geldi
Bağcılar’a huzur Whatsapp’la geldi

Proje Türkiye'de ilk defa Bağcılar'da uygulandı. Herhangi bir olay durumunda 155'i arama konusunda tereddüt yaşayan insanlar için Whats- App ihbarı daha cazip olunca kısa zamanda projeden büyük sonuçlar alındı. Grup Projesi'nin şimdilerde İstanbul'un tüm ilçelerinde uygulandığını söylüyor bir yetkili. Suçla mücadelede büyük başarı sağlandığı oranlardan belli. İlçede hırsızlık yarı yarıya azalmış, oto teyp çalma, kumar, tombala bitmiş, uyuşturucuyla mücadelede ciddi mesafe kaydedilmiş.

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