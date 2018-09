Bağcılar’a huzur Whatsapp’la geldi

SUÇLA TOPYEKÜN MÜCADELE KARARI

Tabii bu başarı tesadüfi değil. Yaklaşık 1 milyon nüfuslu Bağcılar, İstanbul'da suç oranı en yüksek ilçelerden biri. Namı almış başını gitmiş durumda. "Burası Bağcılar burada her şey var" ya da "Burası Bağcılar welcome to cehennem" sözlerini semtin sokaklarında her an işitebilirsiniz. İstanbul EmniyetMüdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Bağcılar'a huzuru getirmek için geçen yıl düğmeye basmış. Topyekün mücadeleye girişilmiş. İlçe emniyetine her türlü olanak sağlanmış, personel desteği yapılmış, ki bu önemli.