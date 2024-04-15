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Haberler Yaşam Bağcılar'da akılalmaz saldırı! Taburede çayını yudumlarken bacağından vuruldu
Giriş Tarihi: 15.04.2024 18:19 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 18:25

Bağcılar'da akılalmaz saldırı! Taburede çayını yudumlarken bacağından vuruldu

İstanbul Bağcılar'da akılalmaz bir saldırı meydana geldi. Başında motosiklet kaskı bulunan bir şüpheli çay ocağında oturan kişiye silahlı saldırıda bulundu. 3 el ateşle bacağından yaralanan Ahmet F. hasyaneye kaldırıldı. Saldırı anı ise iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi.

DHA
Bağcılar’da akılalmaz saldırı! Taburede çayını yudumlarken bacağından vuruldu

Dehşete düşüren olay, dün saat 22.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. 62 yaşındaki Ahmet F., kardeşiyle çay ocağında oturduğu sırada yanına kasklı bir kişi geldi.

Bağcılar’da akılalmaz saldırı! Taburede çayını yudumlarken bacağından vuruldu

Şüpheli, Ahmet F.'ye yakın mesafeden 3 el ateş ettikten sonra koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Bağcılar’da akılalmaz saldırı! Taburede çayını yudumlarken bacağından vuruldu

Silahlı saldırıda bacağından yaralanan Ahmet F., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar’da akılalmaz saldırı! Taburede çayını yudumlarken bacağından vuruldu

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hastanede tedavisi devam eden Ahmet F.'nin ifadesinde herhangi bir husumetlisinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Bağcılar’da akılalmaz saldırı! Taburede çayını yudumlarken bacağından vuruldu

Yer Bağcılar! Çay içerken bacağından vuruldu

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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