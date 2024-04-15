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Bağcılar'da akılalmaz saldırı! Taburede çayını yudumlarken bacağından vuruldu
Giriş Tarihi: 15.04.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
18:25
Bağcılar'da akılalmaz saldırı! Taburede çayını yudumlarken bacağından vuruldu
İstanbul Bağcılar'da akılalmaz bir saldırı meydana geldi. Başında motosiklet kaskı bulunan bir şüpheli çay ocağında oturan kişiye silahlı saldırıda bulundu. 3 el ateşle bacağından yaralanan Ahmet F. hasyaneye kaldırıldı. Saldırı anı ise iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi.