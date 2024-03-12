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Haberler Yaşam Bağcılarda kan donduran olay! Eve gelen misafirler fark etti: Cesetle aynı evde 10 gün...
Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 11:57

Bağcılarda kan donduran olay! Eve gelen misafirler fark etti: Cesetle aynı evde 10 gün...

İstanbul Bağcılar'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Başına aldığı darbe sonucu ölen kadını poşetlere saran Ensar Avuç, 10 gün cesetle aynı evde yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bağcılarda kan donduran olay! Eve gelen misafirler fark etti: Cesetle aynı evde 10 gün...

Bağcılar Yeni Mahalle'de 4 katlı bir apartmanın bodrum katında oturan Ensar Avuç (60), 3 ay önce Bağcılar'da Songül Kurt (48) ile tanıştı. Kurt, kısa zaman sonra Ensar Avuç'un evinde yaşamaya başladı.

Bağcılarda kan donduran olay! Eve gelen misafirler fark etti: Cesetle aynı evde 10 gün...

POŞETLERE SARILI HALDE...

İddiaya göre, bir süre önce Songül Kurt başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Ensar Avuç, cesedi poşetlere sardı ve evin bir odasına bıraktı. 10 gün sonra Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişi, poşetlere sarılı cesedi gördü ve evden ayrılarak başka bir arkadaşına durumu anlattı.

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Bağcılarda kan donduran olay! Eve gelen misafirler fark etti: Cesetle aynı evde 10 gün...

Durumu anlattıkları kadın, duyduklarını 10 Şubat Pazar günü polise söyleyerek ihbarda bulundu. Polis ekipleri, ihbar edilen eve baskın düzenledi ve poşetlere sarılı halde kadın cesedi ile karşılaştı.

Bağcılarda kan donduran olay! Eve gelen misafirler fark etti: Cesetle aynı evde 10 gün...

BAŞINA ALDIĞI DARBE SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Kadının cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıpta yapılan incelemede kadının başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Bağcılarda kan donduran olay! Eve gelen misafirler fark etti: Cesetle aynı evde 10 gün...

İFADESİNDE OLAN BİTENİ ANLATTI

Polis ekipleri, Ensar Avuç'u ve Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişiyi gözaltına aldı. Avuç'un ifadesinde Songül Kurt'un kafasını sehpaya çarptıktan sonra hayatını kaybettiğini ve korktuğu için polisi aramadığını söylediği öğrenildi.

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