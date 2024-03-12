Bağcılarda kan donduran olay! Eve gelen misafirler fark etti: Cesetle aynı evde 10 gün...

POŞETLERE SARILI HALDE...

İddiaya göre, bir süre önce Songül Kurt başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Ensar Avuç, cesedi poşetlere sardı ve evin bir odasına bıraktı. 10 gün sonra Avuç'un evine misafir olarak gelen 2 kişi, poşetlere sarılı cesedi gördü ve evden ayrılarak başka bir arkadaşına durumu anlattı.