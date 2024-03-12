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Bağcılarda kan donduran olay! Eve gelen misafirler fark etti: Cesetle aynı evde 10 gün...
Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
11:57
Bağcılarda kan donduran olay! Eve gelen misafirler fark etti: Cesetle aynı evde 10 gün...
İstanbul Bağcılar'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Başına aldığı darbe sonucu ölen kadını poşetlere saran Ensar Avuç, 10 gün cesetle aynı evde yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.