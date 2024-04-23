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BAHAR 11. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar dizisi Show TV ile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 23.04.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
22:23
BAHAR 11. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar dizisi Show TV ile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Show Tv'de son olarak 10. bölümüyle yayımlanan Bahar dizisi için "Bahar yeni bölüm fragman izle" araştırması yapılıyor. Dizinin 11. bölüm fragmanı için araştırmalara başlandı. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Hatice Aslan'ın yer aldığı dizide bir kadının kendini yeniden gerçekleştirme hikâyesini izleyiciye sunuyor. Rengin ve Timur'u öğrenen Bahar'ın planları vardır. Öğrendiklerini kimseyle paylaşmaz. Timur'dan intikam almak ister. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Bahar 11. bölüm fragmanı izle