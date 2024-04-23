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Haberler Yaşam BAHAR 11. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar dizisi Show TV ile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 23.04.2024 22:22 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 22:23

BAHAR 11. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar dizisi Show TV ile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Show Tv'de son olarak 10. bölümüyle yayımlanan Bahar dizisi için "Bahar yeni bölüm fragman izle" araştırması yapılıyor. Dizinin 11. bölüm fragmanı için araştırmalara başlandı. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Hatice Aslan'ın yer aldığı dizide bir kadının kendini yeniden gerçekleştirme hikâyesini izleyiciye sunuyor. Rengin ve Timur'u öğrenen Bahar'ın planları vardır. Öğrendiklerini kimseyle paylaşmaz. Timur'dan intikam almak ister. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Bahar 11. bölüm fragmanı izle

BAHAR 11. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar dizisi Show TV ile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Bahar dizisi 11. bölüm fragmanı için araştırmalar başladı. Bahar'ın Rengin ve Timur'u öğrenmesinden sonra yaşayacağı dönüşümü ve planlarını merak eden izleyiciler "bahar dizisi yeni bölüm fragman" araştırmasına başladılar. Peki, Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAHAR 11. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar dizisi Show TV ile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

BAHAR 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar dizisi 11. bölüm fragmanı için araştırmalar başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında yer vereceğiz.

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BAHAR 11. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar dizisi Show TV ile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

BAHAR 10. BÖLÜM ÖZETİ

Timur ve Bahar'ın ilişkisi herkes tarafından öğrenilir. Rengin yaşadığı hayal kırıklığıyla kendisi ve Parla için doğru olanı yapmaya uğraşır.

BAHAR 11. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar dizisi Show TV ile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Evren hastaneye gelen çekim ekibi sayesinde ağır bir yükün altına girer, Bahar için bu yükü kaldırmaya karar verir ve Timur'u uyarır.

BAHAR 11. BÖLÜM FRAGMANI | Bahar dizisi Show TV ile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Çekim ekibi hastanenin tuhaf anlarına şahit olur.

Timur ailesiyle arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken Bahar herkes için çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır!

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