Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bahar ve Nihal Candan tutuklanmıştı! Çarpıcı gelişme: Meğer çete…
Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 09:32

Bahar ve Nihal Candan tutuklanmıştı! Çarpıcı gelişme: Meğer çete…

Dolandırıcılıktan elde edilen paraları aklamak iddiasıyla gözaltına alınan fenomen kardeşler Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin gözaltına alınıp tutuklandığı suç örgütüne yönelik dördüncü bir operasyon daha yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bu kez 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte haberin detayları...

Yunus Emre KAVAK
Bahar ve Nihal Candan tutuklanmıştı! Çarpıcı gelişme: Meğer çete…

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirilği ekipleri, 2020'de gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. İstanbul'da "gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" yalanıyla birçok kişiyi dolandıran Eren K.'nın liderliğini yaptığı çete, polis ekiplerince düzenlenen baskınla çökertildi. Çetenin elde ettiği paralarla Tokat'ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı iddia edildi.

Bahar ve Nihal Candan tutuklanmıştı! Çarpıcı gelişme: Meğer çete…

Düzenlenen operasyonda 275 büyükbaş, 473 de küçük baş hayvan ele geçirildi. 24 kişi gözaltına alınırken şebekenin vurgun büyüklüğünün 100 milyon lira olduğu kaydedildi. Olayla ilgili 29 müşteki olduğu ortaya çıktı. 24 kişinin tutuklandığı olayın ardından soruşturma dosyası kapanmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bahar ve Nihal Candan tutuklanmıştı! Çarpıcı gelişme: Meğer çete…

OPERASYONLAR PEŞ PEŞE DEVAM ETTİ
Yapılan zincirleme çalışmaların ardından çetenin devamı olduğu iddia edilen Onur A.'nın liderlik ettiği bir şebeke takibe alınmaya başlandı. Elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç alıp, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıklarını tespit etti.

Bahar ve Nihal Candan tutuklanmıştı! Çarpıcı gelişme: Meğer çete…

13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayarak araç teslimi sağlamadıkları belirlendi. 3 Mayıs 2023'de düzenlenen operasyonda Onur A.'nın olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Bahar ve Nihal Candan tutuklanmıştı! Çarpıcı gelişme: Meğer çete…

LÜKS RESTORANLARDA TANITIM YAPTILAR
Soruşturmanın ikinci ayağında tutuklanan şüphelilerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine soruşturmanın devamı sürdürüldü. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda tutuklanan Onur A. ile ilgili önemli detaylara ulaşıldı.

SON DAKİKA