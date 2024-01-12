Haberler
Yaşam
Bahar ve Nihal Candan tutuklanmıştı! Çarpıcı gelişme: Meğer çete…
Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
09:32
Bahar ve Nihal Candan tutuklanmıştı! Çarpıcı gelişme: Meğer çete…
Dolandırıcılıktan elde edilen paraları aklamak iddiasıyla gözaltına alınan fenomen kardeşler Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin gözaltına alınıp tutuklandığı suç örgütüne yönelik dördüncü bir operasyon daha yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bu kez 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte haberin detayları...