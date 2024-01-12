Bahar ve Nihal Candan tutuklanmıştı! Çarpıcı gelişme: Meğer çete…

OPERASYONLAR PEŞ PEŞE DEVAM ETTİ

Yapılan zincirleme çalışmaların ardından çetenin devamı olduğu iddia edilen Onur A.'nın liderlik ettiği bir şebeke takibe alınmaya başlandı. Elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç alıp, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıklarını tespit etti.