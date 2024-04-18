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Bahçesini çapalarken altın dolu küp buldu: Telefonları susmuyor!
Giriş Tarihi: 18.04.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
10:15
Bahçesini çapalarken altın dolu küp buldu: Telefonları susmuyor!
Hatay'da çiftçi İsmet Kaya bahçesini çapalarken traktörünün pulluğuna küp takıldı. Küpün içerisindeki altınları gören Kaya, hemen kolluk kuvvetleri ile müze müdürlüğü görevlilerini aradı. 22 altın sikkenin Bizans dönemine ait olduğu belirlenirken Kaya'nın telefonları bir an susmadı: Bütün akrabalar bizi aradı!