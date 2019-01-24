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Bak şu domuza!

denize yaban domuzu görenler şaşkına döndü. İlk kez kent merkezinde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 24.01.2019 22:29 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 22:30
Bak şu domuza!

'da yağış ve fırtına nedeniyle yolunu şaşıran yaban domuzu, kent merkezinde yeni düzenlenen Boğaçayı'nın kenarında bir süre gezindi. Boğaçayı'nın Konyaaltı Sahili'nde denizle buluştuğu noktaya kadar gelen yaban domuzu, sahildekilerden ürkünce denize girdi.

Bak şu domuza!

Kıyıdan yaklaşık 50 metre açılan , kısa süre sonra geri gelerek kıyıya çıktı.

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Bak şu domuza!

Gürsu Mahallesi ara sokaklarında gezinen , ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

Bak şu domuza!

Yaban domuzu dünyaca ünlü görüntüleyen Cengiz İncesu, uzun yıllardır bu bölgede yaşamasına rağmen ilk kez kent merkezinde domuza rastladıklarını söyledi.

Bak şu domuza!

Heyecanla domuzu görüntülediğini belirten İncesu, domuzun önce keyifle derede gezdiğini ve çevredekilerden ürkünce de denize girdiğini söyledi. Domuzun bir süre sonra kıyıya çıktığını anlatan İncesu, hayvanın daha sonra ormanlık alana kaçarak gözden kaybolduğunu kaydetti.

Bak şu domuza!
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