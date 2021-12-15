Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 15 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 15 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat verileri

Dünya genelinde 2020 yılının ilk aylarından itibaren günümüze kadar geçen sürede etkilerini sürdüren ve en son omicron varyantıyla gündem olan covid-19 pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülkemizdeki ilk vaka teşhisinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden en son Türkiye en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 21 bin 477 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Aralık korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm detaylar.