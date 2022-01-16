16 Ocak koronavirüs tablosu verileri 2020 yılı Mart ayından bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden covid-19 pandemisiyle ilgili detaylar "corona virüsü son dakika" başlığı altında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılmaya devam ediliyor. En son Türkiye corona virüsü vaka-vefat-iyileşen sayılarının bulunduğu bugünkü güncel korona verileri merak konusu olarak "16 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuyla araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA 16 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 16 Ocak korona tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından henüz açıklanmadı. Bugünkü en son Türkiye güncel korona vaka-vefat verileri açıklandığında burada olacak.