16 Ocak vaka sayısı bilgileri ülkemizde ve dünyada merak konusu oluyor. 11 Mart 2020 yılında Türkiye'de ilk vakası teşhis edilen covid-19 pandemisiyle ilgili en son bilgiler "corona virüsü son dakika" haberleri aracılığıyla peş peşe duyurulmaya devam ediliyor. İlk vakadan bu yana güncel koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla kamuoyu oyuna duyuruluyor. Yayımlanan en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugün sağlık kuruluşlarında covid-19 testi yaptıranlar 63 bin 967 kişi pozitif sonuç alınarak tedavi süreci başlatıldı. Sağlık Bakanlığı son dakika 16 Ocak korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm ayrıntılar.