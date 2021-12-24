Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaştı! 24 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 24 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

Küresel çapta ilk olarak 2020 yılının ilk aylarında ortaya çıkan ve dünya genelinde çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan covid-19 pandemisine ilişkin detaylar "corona virüsü son dakika" haberleriyle peş peşe duyurulmaya devam ediliyor. Türkiye'de ilk teşhis edilen vakadan bugüne Sağlık BakanI Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine bakıldığında bugünkü covid-19 testi yaptıranlar arasından 18 bin 771 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 24 Aralık korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm ayrıntılar.