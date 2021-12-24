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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaşıyor! 24 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 24 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları
Giriş Tarihi: 24.12.2021 19:05 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 19:05

Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaşıyor! 24 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 24 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

Küresel çapta ilk olarak 2020 yılının ilk aylarında ortaya çıkan ve dünya genelinde çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine sebep olan covid-19 pandemisine ilişkin detaylar "corona virüsü son dakika" haberleriyle peş peşe duyurulmaya devam ediliyor. Türkiye'de ilk teşhis edilen vakadan bugüne Sağlık BakanI Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine bakıldığında bugünkü covid-19 testi yaptıranlar arasından 18 bin 771 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 24 Aralık korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm ayrıntılar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaştı! 24 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 24 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

24 Aralık korona tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Bugünkü güncel korona verileri - en son Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamlarının yer aldığı "24 Aralık koronavirüs tablosu" verileri kamuoyu tarafından merak edilerek "24 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırılıyor.

SON DAKİKA 24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU İLE VAKA-VEFAT VERİLERİ

24 Aralık koronavirüs tablosu verileri ile birlikte bugünkü koronavirüs tablosu verilerine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Bugünkü güncel korona verileri açıklandığında burada olacak.

Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaştı! 24 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 24 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

23 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 095

VEFAT SAYISI: 179

İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 815

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Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaştı! 24 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 24 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

22 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 771

VEFAT SAYISI: 168

İYİLEŞEN SAYISI: 21 bin 605

Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaştı! 24 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 24 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

21 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 859

VEFAT SAYISI: 187

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 532

Bakan Fahrettin Koca son dakika paylaştı! 24 Aralık koronavirüs tablosu verileri nasıl? 24 Aralık korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

20 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 762

VEFAT SAYISI: 176

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 497

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