Ülkemizde ve dünyada 2020 yılının ilk aylarından bu yana etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son bilgiler "corona virüsü son dakika" başlıklı haberlerle peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye'de teşhisi konulan ilk vakadan bugüne kadar geçen sürede güncel korona verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılmaya devam ediliyor. En son en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugünkü covid-19 testi yaptıranlardan 33 bin 520 kişi tedavi edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı son dakika 2 Ocak korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm detaylar.