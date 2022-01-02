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Haberler Yaşam Bakan Koca son dakika duyurdu! 2 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 2 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları
Giriş Tarihi: 02.01.2022 19:17 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 19:17

Bakan Koca son dakika duyurdu! 2 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 2 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

Ülkemizde ve dünyada 2020 yılının ilk aylarından bu yana etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son bilgiler "corona virüsü son dakika" başlıklı haberlerle peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye'de teşhisi konulan ilk vakadan bugüne kadar geçen sürede güncel korona verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılmaya devam ediliyor. En son en son Türkiye corona virüsü tablosu bilgilerine göre bugünkü covid-19 testi yaptıranlardan 33 bin 520 kişi tedavi edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı son dakika 2 Ocak korona tablosu vaka vefat verileri ve tüm detaylar.

Bakan Koca son dakika açıklıyor! 2 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 2 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

2 Ocak korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla duyurulmaya devam ediliyor. En son Türkiye corona virüsü vaka-vefat-iyileşen sayılarının yer aldığı bugünkü güncel korona verileri kamuoyu tarafından merak edilerek "2 Ocak koronavirüs tablosu" detaylarına erişilmek istenerek 2 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

SON DAKİKA 2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 2 Ocak korona tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden henüz paylaşılmadı. Bugünkü en son Türkiye güncel korona vaka-vefat verileri belli olduğunda burada olacak.

Bakan Koca son dakika açıklıyor! 2 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 2 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

1 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 36 bin 731

VEFAT SAYISI: 145

İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 325

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Bakan Koca son dakika açıklıyor! 2 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 2 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

31 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 099

VEFAT SAYISI: 157

İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 024

Bakan Koca son dakika açıklıyor! 2 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 2 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

30 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 32 bin 176

VEFAT SAYISI: 184

İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 104

Bakan Koca son dakika açıklıyor! 2 Ocak koronavirüs tablosu verileri nasıl? 2 Ocak korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

29 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 36 bin 684

VEFAT SAYISI: 142

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 638

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