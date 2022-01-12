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Haberler Yaşam PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi ne zaman ve kimlere uygulanacak? Bakan Koca’dan flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 12.01.2022 23:15 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 23:15

PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi ne zaman ve kimlere uygulanacak? Bakan Koca’dan flaş açıklama!

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar arasında PCR testi zorunluluğu da yer alıyor. Bilindiği üzere; kişilerde Covid-19'un pozitif ya da negatif olduğunu ölçen tanı testi, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek amacı ile yapılıyor. Yapılan açıklamaya göre; koronavirüs riskine karşı yapılan bu test için yeni bir düzenleme getirildi. Bu kapsamda, "PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi ne zaman ve kimlere uygulanacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte "PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı?" sorusuna Bakan Koca'dan flaş yanıt!

Bakan Koca’dan flaş açıklama: PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi ne zaman ve kimlere uygulanacak?

Vücuttaki virüslerin tespit edilmesini sağlayan PCR testi zorunluluğu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. 12 Ocak Çarşamba günü toplanan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kamuoyuna açıklama yapan Bakan Koca; Bilim Kurulu'nun yeni kararlarını açıkladı. Bu noktada; "PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi ne zaman ve kimlere uygulanacak? PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı ve kimlere?" gibi sorulara yanıt aranırken resmi açıklamalar doğrultusunda merak edilen soruların yanıtları da bu şekilde netlik kazandı.

Bakan Koca’dan flaş açıklama: PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi ne zaman ve kimlere uygulanacak?

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI MI?

Bilim Kurulu'nda alınan kararları açıklayan Sağlık Bakanı Koca, şu ifadelerde bulundu;

Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim.

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Bakan Koca’dan flaş açıklama: PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi ne zaman ve kimlere uygulanacak?

İZOLASYON SÜRESİNDE GÜNCELLEME

Bugünkü bilim kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler.

İNGİLTERE'DEN PCR TESTİ KARARI

İngiltere'de artan Covid-19 vakaları sonrası yeni kurallar uygulamaya giriyor. Ülkede alınan yeni kararla birlikte, Covid-19 semptomu göstermeyen kişilerin PCR testi yaptırması gerekmeyecek.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan (UKHSA) yapılan açıklamada, değişikliğin Covid-19'un yaygınlığını ve hızlı testlerin doğruluğunu yansıttığı belirtildi.

Hükümetten yapılan açıklamada ise, Covid-19'un 3 ana semptomu olan yüksek ateş, sürekli öksürük ve tat-koku duyusunun kaybolması halinde PCR testlerinin yapılmasına devam edileceği bildirildi.

Semptom gösteren kişiler, sağlık ve toplu taşıma çalışanları ve belirlenen diğer meslek gruplarındaki kişiler düzenli olarak PCR testi yaptırmaya devam edecek.

Bakan Koca’dan flaş açıklama: PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi ne zaman ve kimlere uygulanacak?
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