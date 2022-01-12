Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar arasında PCR testi zorunluluğu da yer alıyor. Bilindiği üzere; kişilerde Covid-19'un pozitif ya da negatif olduğunu ölçen tanı testi, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek amacı ile yapılıyor. Yapılan açıklamaya göre; koronavirüs riskine karşı yapılan bu test için yeni bir düzenleme getirildi. Bu kapsamda, "PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi ne zaman ve kimlere uygulanacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte "PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı?" sorusuna Bakan Koca'dan flaş yanıt!