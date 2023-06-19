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Bakan Koca’dan kızamık açıklaması! Aşı konusunda da aileleri uyardı
Giriş Tarihi: 19.06.2023 10:47
Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
10:47
Bakan Koca’dan kızamık açıklaması! Aşı konusunda da aileleri uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yayılan "kızamığa bağlı ölüm" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Bakan Koca, 'Öncelikle şu önemli bilgiye dikkat çekmek istiyoruz: Kızamığa bağlı bir ölüm söz konusu değildir. Kızamığa bağlı olduğu veya olabileceği iddia edilen ölümün nedeni HIV/AIDS hastalığı kaynaklı multiorgan yetmezliğidir' ifadelerini kullandı. Bakan Koca, aşı konusunda da ebeveynleri uyardı...