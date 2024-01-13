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Haberler Yaşam Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı: Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine evleri en kısa sürede teslim edilecek
Giriş Tarihi: 13.01.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 16:48

Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı: Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine evleri en kısa sürede teslim edilecek

Pençe -Kilit Harekatı bölgesinden yürekleri yakan haber geldi. 9 vatan evladı, teröristlerle çıkan çatışmada şehadete erdi. Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in hikayesi ise herkesi derinden etkiledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, konteynerde yaşayan şehit ailesine en kısa sürede evlerinin teslim edileceğini söyledi. "Şehitlerimizin emanetlerine, geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı: Şehit Müslüm Özdemir’in ailesine evleri en kısa sürede teslim edilecek

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman askerimiz şehadete erdi. Bölgede operasyon sürerken şehitlerimiz cenaze törenleri için memleketlerine gönderildi.

Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı: Şehit Müslüm Özdemir’in ailesine evleri en kısa sürede teslim edilecek

Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in hikayesi ise herkesi derinden etkiledi. Depremzede askerin ailesinin konteyner kentte kaldığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şehit ailesine en kısa sürede evlerinin teslim edileceğini söyledi.

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Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı: Şehit Müslüm Özdemir’in ailesine evleri en kısa sürede teslim edilecek

"KISA SÜREDE BİTİRİP TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Özhaseki, "Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm Özdemir'in değerli ailesi, bir yılın afetinden sonra kendilerine tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı alarak çadırda ikamet etmeye başlamış.

Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı: Şehit Müslüm Özdemir’in ailesine evleri en kısa sürede teslim edilecek

Şehidimizin ailesinin tercihleri doğrultusunda isterlerse rezerv alanda konutumuz hazır, oradan vereceğiz; isterlerse Bakanlığımızın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlarımızı 1 ay gibi bir sürede bitirip oradan vereceğiz.

Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı: Şehit Müslüm Özdemir’in ailesine evleri en kısa sürede teslim edilecek

Şehitlerimizin emanetlerine, geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm şehitlerimizi, cennetinde Peygamber Efendimize komşu eylesin. Kahraman askerlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

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