Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı: Şehit Müslüm Özdemir’in ailesine evleri en kısa sürede teslim edilecek

Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in hikayesi ise herkesi derinden etkiledi. Depremzede askerin ailesinin konteyner kentte kaldığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şehit ailesine en kısa sürede evlerinin teslim edileceğini söyledi.