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Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı: Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine evleri en kısa sürede teslim edilecek
Giriş Tarihi: 13.01.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
16:48
Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı: Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine evleri en kısa sürede teslim edilecek
Pençe -Kilit Harekatı bölgesinden yürekleri yakan haber geldi. 9 vatan evladı, teröristlerle çıkan çatışmada şehadete erdi. Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in hikayesi ise herkesi derinden etkiledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, konteynerde yaşayan şehit ailesine en kısa sürede evlerinin teslim edileceğini söyledi. "Şehitlerimizin emanetlerine, geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.