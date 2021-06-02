Bakan Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman, hangi gün açılacak? Kaçıncı sınıflar okula gidecek, Okullar açıldı mı, Ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor?

Geçtiğimiz gün kademeli normalleşmenin ikinci adımında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin uzunca bir süredir gündeminde yer alan "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. Bakan Selçuk'un "Kavuşuyoruz" diyerek müjdelediği tarihler ile beraber öğrencilerin geçtiğimiz gün itibarıyla yüz yüze eğitime geçtiği duyuruldu. Hal böyleyken "Okullar açıldı mı, ne zaman açılıyor? Kaçıncı sınıflar okula gidecek, Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman, hangi gün açılacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. MEB tarafından yapılan duyuruda kabine toplantısı sonrası ilkokulların 1 Haziran sonrası yüz yüze eğitime geçmesine karar verildi. Peki, Kaçıncı sınıflar okula gidecek, Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman, hangi gün açılacak? İşte son durum…