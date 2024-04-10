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Bakan Yerlikaya duyurdu: Pazar günü bu araçların trafiğe çıkması yasak!
Giriş Tarihi: 10.04.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
09:18
Bakan Yerlikaya duyurdu: Pazar günü bu araçların trafiğe çıkması yasak!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin son gününde kamyon, tanker ve çekicilerin 24 saat boyunca trafikten kısıtlanacağını belirtti. Bakan Yerlikaya, ''Pazar günü son 24 saat, 05.00 ile pazartesi günü 05.00 arasında da kamyon, tanker ve çekicilerin de trafikten 1 gün boyunca kısıtlanmasını kararlaştırdık'' dedi.