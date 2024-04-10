Bakan Yerlikaya duyurdu: Pazar günü bu araçların trafiğe çıkması yasak!

TRAFİKTE 24 SAAT KISITLAMA

Bakan Yerlikaya, kamyon, tanker ve çekicilerin pazar günü 24 saat boyunca trafikten kısıtlanacağını ifade ederek, şunları söyledi: ''9 günlük bayram süresi içerisinde biz İçişleri Bakanlığı olarak yollarda sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına kavuşmak için seyahat eden, yollara düşen kardeşlerimiz nasıl huzurla bayrama kavuştularsa, tekraren bayramın sonunda sağlıkla, huzurla, kazasız, belasız memleketlerine, çalıştıkları yerlere geri dönmelerini biz istiyoruz; ama bunun için de her zaman bilinen uyarıyı yapmak istiyoruz.