"Bakım kalesi" 100 milyon dolarlık tasarruf sağladı

Fabrikada Super Cobra'dan, Blackhawk ve Cougar'a, ATAK'tan, CH-47'ye kadar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki döner kanatlı hava araçlarının gösterge, haberleşme, seyrüsefer ve elektronik karşı tedbir cihazlarının bakım, onarım, yenileştirme ve geliştirme işlemleri de yapılıyor. Kullanılan pek çok elektronik test cihazı Türk mühendisler tarafından geliştirilirken fabrikada Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak için yılda bin çeşit parçanın üretimi de yapılıyor.