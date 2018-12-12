"Bakım kalesi" 100 milyon dolarlık tasarruf sağladı "Türk kara havacılığının kalesi" olarak nitelendirilen 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, dünyanın önde gelen helikopter bakım merkezlerinden biri olma yolunda ilerlerken savunma sanayisinde hayata geçirdiği yerlileşme çalışmaları sayesinde yaklaşık 100 milyon dolarlık tasarruf sağladı. Giriş Tarihi: 12.12.2018 11:04 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 11:13
Kara havacılık sınıfının ikmal ve bakım faaliyetleri Milli Savunma Bakanlığına bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor.
SİKORSKY İLE SÖZLEŞME İMZALAYAN TEK MERKEZ
"Türk kara havacılığının kalesi" olması özelliği taşıyan fabrikada,
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki döner kanatlı hava araçları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki sabit kanatlı hava araçlarının bakım, onarım ve modernizasyon işlemleri uluslararası standartlara uygun olarak yapılıyor.
Uluslararası standartlarda 70 yıllık havacılık bakım ve onarım tecrübesine sahip fabrika, Sikorsky firması ile yetkili bakım sözleşmesi imzalayan dünyadaki tek merkez olma özelliği de taşıyor.
Hava araçlarının her yıl düzenli olarak gövde durumunun değerlendirildiği fabrikada yıllık ortalama 25 hava aracına yenileştirme işlemi uygulanıyor. Bu çalışmalar kapsamında 60'dan fazla ülke tarafından da kullanılan UH-1H helikopterlerinin ortalama 855 parçası değiştiriliyor.
TEST CİHAZLARI TÜRK MÜHENDİSLER TARAFINDAN GELİŞTİRİLİYOR
Yetkililer, gövde yenileştirme işlemine göre değerlendirildiği için hava araçlarının yaşlarının olmadığını vurguluyor.
Fabrikada Super Cobra'dan, Blackhawk ve Cougar'a, ATAK'tan, CH-47'ye kadar
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki döner kanatlı hava araçlarının gösterge, haberleşme, seyrüsefer ve elektronik karşı tedbir cihazlarının bakım, onarım, yenileştirme ve geliştirme işlemleri de yapılıyor. Kullanılan pek çok elektronik test cihazı Türk mühendisler tarafından geliştirilirken fabrikada Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak için yılda bin çeşit parçanın üretimi de yapılıyor. TÜM PARÇALAR SÖKÜLÜYOR
Hava aracının en hayati parçası olarak nitelendirilen motorların değişimi ve onarım işlemleri de 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştiriliyor. Hava platformlarının motorları burada en küçük ayrıntısına kadar sökülürken periyodik aralıklarla hava aracının dişli sistemlerinden alınan yağ numuneleri de fabrikada çeşitli testlere tabi tutuluyor.