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'de bomba paniği

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 01.12.2018 23:10 Güncelleme Tarihi: 01.12.2018 23:14
Bakırköy'de bomba paniği

Akşam saatlerinde 'de bombalı paket şüphesi tedirginliğe neden oldu. İncirli Metro Durağı'nın bulunduğu sokağa bırakılan kutuyu gören vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sokağı her iki yönden de şerit çekerek yaya ve araç geçişine kapattı.

Bakırköy'de bomba paniği

Olay , Osmaniye Mahallesinde gece saat 21:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İncirli Metro Durağı'nın bulunduğu Olgunlar Sokak üzerindeki vatandaşlar şüpheli gördükleri kutuyu polise ihbar etti.

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Bakırköy'de bomba paniği

Güvenliği sağlayan polis ekipleri olay yerine bomba uzmanı polisleri çağırdı. İhbar üzerine gelen bomba uzmanı polisler özel kıyafetlerini giyerek şüpheli pakete fünye yerleştirdi.

Bakırköy'de bomba paniği

Çevrede güvenliğin sağlanmasının ardından fünye ile patlatıldı. Patlatılan paketin içinden güç kaynağı olan jeneratör çıktı.

Bakırköy'de bomba paniği

Olumsuz herhangi bir durumun olmadığının anlaşılması üzerine polis ekipleri tarafından kapatılan sokak yeniden yaya ve araç geçişine açıldı. Kutu içerisinden çıkan jeneratör cihazı ise polis merkezine götürüldü.

Bakırköy'de bomba paniği
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