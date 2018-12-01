Akşam saatlerinde İstanbul Bakırköy'de bombalı paket şüphesi tedirginliğe neden oldu. İncirli Metro Durağı'nın bulunduğu sokağa bırakılan kutuyu gören vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sokağı her iki yönden de şerit çekerek yaya ve araç geçişine kapattı.