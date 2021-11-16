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Haberler Yaşam Balıkesirli şaşırttı! 'Truva’nın atı olur da iti olmaz mı' dedi ve bunu yaptı...
Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 10:03

Balıkesirli şaşırttı! 'Truva’nın atı olur da iti olmaz mı' dedi ve bunu yaptı...

İHA
Balıkesirli şaşırttı! ’Truva’nın atı olur da iti olmaz mı’ dedi ve bunu yaptı...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, resim ve ahşap oyma çalışmaları yapan emekli Ziraat Teknikeri Ergenç Çavuşoğlu'nun atölyesinde ağaç parçalarından yaptığı köpek heykeli ilgi gördü.

Balıkesirli şaşırttı! ’Truva’nın atı olur da iti olmaz mı’ dedi ve bunu yaptı...

"Truva'nın atı olur da iti olmaz mı" diyen 65 yaşındaki Çavuşoğlu, heykelin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

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Balıkesirli şaşırttı! ’Truva’nın atı olur da iti olmaz mı’ dedi ve bunu yaptı...

Burhaniye'de 22 yıl önce emekli olan 3 çocuk ve 8 torun sahibi Ergenç Çavuşoğlu, gittiği resim ve ahşap oyma kurslarında kendini geliştirdi.

Balıkesirli şaşırttı! ’Truva’nın atı olur da iti olmaz mı’ dedi ve bunu yaptı...

Atölyesinde artan ağaç parçalarını değerlendiren Çavuşoğlu, Truva Atı'ndan yola çıkarak yaptığı köpek heykeline "Truva İti" adını verdi.

Balıkesirli şaşırttı! ’Truva’nın atı olur da iti olmaz mı’ dedi ve bunu yaptı...

Çavuşoğlu'nun atölyesini ziyarete gelenler Truva İtine büyük ilgi gösterdi.

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