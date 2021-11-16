Balıkesirli şaşırttı! ’Truva’nın atı olur da iti olmaz mı’ dedi ve bunu yaptı...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, resim ve ahşap oyma çalışmaları yapan emekli Ziraat Teknikeri Ergenç Çavuşoğlu'nun atölyesinde ağaç parçalarından yaptığı köpek heykeli ilgi gördü. 'Truva'nın atı olur da iti olmaz mı' diyen 65 yaşındaki Çavuşoğlu, heykelin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Burhaniye'de 22 yıl önce emekli olan 3 çocuk ve 8 torun sahibi Ergenç Çavuşoğlu, gittiği resim ve ahşap oyma kurslarında kendini geliştirdi. Atölyesinde artan ağaç parçalarını değerlendiren Çavuşoğlu, Truva Atı'ndan yola çıkarak yaptığı köpek heykeline 'Truva İti' adını verdi. Çavuşoğlu'nun atölyesini ziyarete gelenler Truva İtine büyük ilgi gösterdi. 22 yıl önce emekli olduğunu anlatan Ergenç Çavuşoğlu, 'Atölyede çalışırken kalan parça tahtalardan bir şeyler yapıp değerlendirmek istedim. Aklıma Truva Atı geldi. Truva Atı olur da Truva İti olmaz mı. Böyle bir şey yapayım dedim. Yaptım ve çok ilgi gördü. Gelen giden merak ediyor, bakıyor. Böyle oyalanıyoruz işte' dedi. TRUVA ATI HİKAYESİ NEDİR? Truva atı, Odysseus'un Truva surlarını aşmak ve şehre gizlice girmek için yaptırdığı tahtadan at maketidir. Zekası sayesinde Athena tarafından da sevilen Odysseus'un aklına tahtadan bir at yapma fikri gelir. Plana göre Akhalılar savaştan çekiliyor gibi gözüküp, geride çok büyük bir tahta at bırakırlar. Akhalı askerin sözlerine inanan ve barışmak isteyen Truvalılar bu sözlere inanırlar ve tahta atı içeri alırlar. Gece barış kutlamalarıyla eğlenen Truvalılar, atın içindeki Akhalı Savaşçılar tarafından avlanır. Bu sırada Truva'nın surlarına yaklaşmış olan Akhalı Ordusunun da takviyesiyle Truva Şehri tamamen yıkılır.