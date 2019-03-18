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Ballıkaya Barajında sona gelindi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 'ya yılda 189,22 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek inşaatında sona gelindiğini bildirdi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, kurumun Sakarya'ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği, su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirtildi.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 18.03.2019 15:55
Ballıkaya Barajında sona gelindi
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Ballıkaya Barajında sona gelindi
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Ballıkaya Barajında sona gelindi
Ballıkaya Barajında sona gelindi
Ballıkaya Barajında sona gelindi
Ballıkaya Barajında sona gelindi
Ballıkaya Barajında sona gelindi
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