Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Balon balığı yiyip zehirlenmişlerdi! O anları anlattı: Çok lezzetliydi! Dilimiz şişmeye başlayınca…
Giriş Tarihi: 04.01.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 10:58

Balon balığı yiyip zehirlenmişlerdi! O anları anlattı: Çok lezzetliydi! Dilimiz şişmeye başlayınca…

Hatay'da Müfit Arslan'ın tuttuğu balon balığını yiyen 7 kişilik aile zehirlendi. Ölümle burun buruna geldi! Müfit Arslan entübe olurken, ailenin diğer fertleri edildi. Tedavisi tamamlanan Gökyüzü Göktürk'ün anlattıkları şoke etti: Balık çok lezzetliydi! Yedikten yarım saat sonra dilimiz şişti, ayaklarımız uyuşmaya başladı…

DHA
Balon balığı yiyip zehirlenmişlerdi! O anları anlattı: Çok lezzetliydi! Dilimiz şişmeye başlayınca…

Şoke eden olay Hatay İskenderun'da yaşandı. Motor tamircisi Müfit Arslan (58), denizden tuttuğu balon balığını 2 Ocak günü ailesi ile birlikte tüketti.

Balon balığı yiyip zehirlenmişlerdi! O anları anlattı: Çok lezzetliydi! Dilimiz şişmeye başlayınca…

Kısa süre sonra fenalaşan Müfit Arslan ile eşi Semire (52), gelinleri Yasenya Arslan (27), kızları Dilan Göktürk (22), damadı Gökyüzü Göktürk (38), torunları Aren Arslan (1) ve Eva Göktürk (2) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ailenin balıktan zehirlendikleri belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Balon balığı yiyip zehirlenmişlerdi! O anları anlattı: Çok lezzetliydi! Dilimiz şişmeye başlayınca…

7 kişi hemen Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Müfit Arslan entübe edildi. Semire Arslan, Yasenya Arslan, Dilan Göktürk, Aren Arslan ve Eva Göktürk ile ailenin yazılım mühendisi damat Gökyüzü Göktürk taburcu olarak eve gönderildi.

Balon balığı yiyip zehirlenmişlerdi! O anları anlattı: Çok lezzetliydi! Dilimiz şişmeye başlayınca…

AĞIZ VE DİLDE ŞİŞME OLDU!

Tedavisi tamamlanan Gökyüzü Göktürk, Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından kayınpederi Müfit Arslan'ın sık sık balığa çıkıp zaman geçirdiğini ve tuttuğu balıkları da akşam yemeğinde bir arada yemek için çocukları ve torunlarını davet ettiğini söyledi.

Balon balığı yiyip zehirlenmişlerdi! O anları anlattı: Çok lezzetliydi! Dilimiz şişmeye başlayınca…

4 yıllık süreçte ilk kez böyle bir olay yaşadıklarını belirten Göktürk, "Balığın taze olması nedeniyle zehirli olduğunu hiç düşünmedik. Kayınbabam o gün de çok büyük bir balık tuttuğunu söyleyip bizleri yemeğe davet etti. Balığı temizleyip, parçalara ayırmış ve pişirmişler. Biz balığı yemeden önce hiç görmedik. Yedikten yaklaşık yarım saat sonra eşimin dilinde ve ağzında uyuşma başladı. Kayınvalidem ve gelinlerinde de aynı belirtiler oldu. Ellerinde ve ayaklarında uyuşmalar oldu. Balık taze diye zehirli olabileceğine ihtimal vermedik" dedi.

SON DAKİKA