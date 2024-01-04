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Balon balığı yiyip zehirlenmişlerdi! O anları anlattı: Çok lezzetliydi! Dilimiz şişmeye başlayınca…
Giriş Tarihi: 04.01.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
10:58
Balon balığı yiyip zehirlenmişlerdi! O anları anlattı: Çok lezzetliydi! Dilimiz şişmeye başlayınca…
Hatay'da Müfit Arslan'ın tuttuğu balon balığını yiyen 7 kişilik aile zehirlendi. Ölümle burun buruna geldi! Müfit Arslan entübe olurken, ailenin diğer fertleri edildi. Tedavisi tamamlanan Gökyüzü Göktürk'ün anlattıkları şoke etti: Balık çok lezzetliydi! Yedikten yarım saat sonra dilimiz şişti, ayaklarımız uyuşmaya başladı…