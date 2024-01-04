Balon balığı yiyip zehirlenmişlerdi! O anları anlattı: Çok lezzetliydi! Dilimiz şişmeye başlayınca…

4 yıllık süreçte ilk kez böyle bir olay yaşadıklarını belirten Göktürk, "Balığın taze olması nedeniyle zehirli olduğunu hiç düşünmedik. Kayınbabam o gün de çok büyük bir balık tuttuğunu söyleyip bizleri yemeğe davet etti. Balığı temizleyip, parçalara ayırmış ve pişirmişler. Biz balığı yemeden önce hiç görmedik. Yedikten yaklaşık yarım saat sonra eşimin dilinde ve ağzında uyuşma başladı. Kayınvalidem ve gelinlerinde de aynı belirtiler oldu. Ellerinde ve ayaklarında uyuşmalar oldu. Balık taze diye zehirli olabileceğine ihtimal vermedik" dedi.